Ciutadans seria la força més votada el 21D, segons l'enquesta del CIS

L'independentisme perdria la majoria absoluta, i Ciutadans seria la força més votada. Aquesta és la conclusió de l'enquesta per a les eleccions del 21D que ha publicat aquest dilluns el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), unes hores abans que comenci la campanya electoral a Catalunya.

Segons l'estimació del CIS, si les eleccions se celebressin ara ERC obtindria 32 escons, per 31 o 32 de Ciutadans, però amb un percentatge superior en vot estimat per a la candidatura que encapçala Inés Arrimadas (22,5%) que per a la que lidera Oriol Junqueras (20,8%). Hi seguirien JuntsxCat, amb 25-26 escons i el 16,9% dels vots; el PSC, amb 21 diputats i el 16%; Catalunya en Comú-Podem, amb 9 escons i el 8,6%; la CUP, també amb 9 escons i el 6,7%, i tancaria la llista el PP, amb 7 diputats i el 5,8% de les paperetes.

Amb aquests resultats, el bloc independentista perdria la majoria absoluta que va obtenir el 2015, i passaria de 72 a 66 escons. El bloc constitucionalista de C's, PSC i PP, per contra, pujaria fins als 60 escons, des dels 52 que va obtenir ara fa dos anys. En percentatge de vot, es produeix un empat tècnic: 44,4% per als independentistes (47,74% el 2015) i 44,3% per als constitucionalistes (39,17% el 27S).

Pel que fa al vot directe, l'estudi del CIS recull que un 17,1% dels enquestats votarien ERC, seguit de JuntsxCat (13,7%), C's (13,2), el PSC (12,1%), CatComú (6,6%), la CUP (4,9%) i el PP (2,5%).

L'estudi reflecteix un important nombre d'indecisos: una quarta part dels enquestats no han respost a qui pensa votar, repartits entre un 17,6% que "no ho sap" i un 8,2% que "no respon".

L'enquesta s'ha dut a terme a parir de 3.000 entrevistes telefòniques (1.200 a Barcelona i 600 a cadascuna de les altres tres demarcacions catalans) fetes entre el 23 i el 27 de novembre, amb un error de +-1,8% segons explica el propi CIS.