No hi ha acord, almenys amb suficient majoria, per prendre decisions operatives. La reunió d'aquest dimarts dels membres de la comissió parlamentària d'investigació sobre la utilització partidista del Ministeri de l'Interior durant el mandat de Jorge Fernández Díaz ha acabat en un rotund fracàs i amb un cúmul d'acusacions creuades entre els diversos grups parlamentaris.



Davant l'evident bloqueig per concretar un pla de treball i, sobretot, establir noves compareixences, situació que per Podem i els nacionalistes es deu "a la triple pinça entre PP, Ciutadans i l'ajuda del PSOE", segons ha declarat Glòria Elizo- tan sols hi ha hagut un acord amb majoria suficient per ser adoptat: prorrogar els treballs de la comissió fins al mes de desembre (en principi havia de finalitzar al juny).



Aquesta decisió, que ha de ratificar la Mesa del Congrés, ha comptat amb l'oposició del PP, grup que pretenia "tancar aquesta comissió ja que després de les compareixences de l'exministre i de Daniel de Alfonso ha quedat demostrat que no hi ha cap responsabilitat", ha asseverat el seu portaveu, Carlos Rojas.

Després de la reunió d'aquest matí tant Podemos com ERC i PDeCAT consideren que el PP "vol matar aquesta comissió, i ho ha aconseguit amb el suport de C's i l'ajut del PSOE", ha explicat Sergi Miquel, portaveu del PDeCAT. Per la seva banda, Gabriel Rufián, d'Esquerra, ha sortit de la trobada amb mostres d'indignació: "És una vergonya, no s'investiga res. Han vetat totes les compareixences ".



Per la seva banda, el portaveu socialista, Antonio Trevín, ha mostrat la seva contrarietat per no haver rebut cap dels documents sol·licitats al Ministeri de l'Interior. "Fins i tot el senyor Mayoral, de Podemos, ha reconegut que sense documentació no es pot fer cap investigació. El que hem demanat és esperar que rebem tota la documentació que hem demanat tots els grups per fixar les compareixences ".



No obstant això, Trevín ha lamentat que no s'hagi aprovat la compareixença de l'ex-director general de la Policia, Ignacio Cosidó, actualment senador territorial del PP. "És l'única compareixença per a la qual no cal documentació prèvia; era ell qui manava quan funcionava la policia política; però Podemos s'ha abstingut i el PP ha votat en contra ".

Els representants socialistes a la comissió s'han abstingut, en base a l'argument de la manca de documentació, a l'hora de votar les compareixences que sol·licitaven els grups de Podemos, ERC i PDeCAT, amb el suport del PNB: la de els ex comissaris José Manuel Villarejo i Eugenio Pino, del policia José Ángel Fuentes Gago i l'exministre de l'Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En conseqüència, no ha estat possible l'acord en comptar amb el vot contrari del PP i C's.



Podemos i els sobiranistes catalans han fet responsable el PSOE d'haver ajudat el PP a "tancar la comissió", segons opinió unànime d'aquests grups a l'impedir noves compareixences. Per la seva banda, Trevín ha negat qualsevol pacte amb el PP: "Ni hem pactat amb el PP tancar la comissió, ni hem pactat amb Podemos i ERC convertir la comissió en un circ", ha dit als periodistes.



El president de la comissió, Mikel Legarda, del PNB, ha lamentat aquest estat de coses i ha explicat a Público que "a mitjans de maig, a la vista de la documentació que s'hagi rebut, serà el moment de convocar una nova reunió de la comissió per seguir avançant en un pla de treball i en noves compareixences ".



A partir d'ara serà la Mesa de la Cambra baixa la instància que haurà de ratificar l'únic acord adoptat de prorrogar la vigència de la comissió fins al desembre. La composició de l'òrgan de direcció del Congrés dels Diputats fa que el vot de C's sigui decisiu per ratificar aquesta pròrroga, una opció que ha donat suport avui a la comissió.