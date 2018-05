'Las cloacas de Interior' rep el premi al millor audiovisual de Ràdio Associació

"Prenem-ne nota, ja no els importa res". Així s'ha expressat el productor audiovisual Jaume Roures aquest dijous, referint-se als aparells de l'Estat, durant l'entrega dels 18 Premis de Ràdio Associació, un dels quals ha recaigut en el documental Las cloacas de Interior, produït per Mediapro i dirigit pel propi Roures.



"Hem fet un salt qualitatiu, ja no els importa res", ha lamentat Roures, en el seu discurs d'agraïment al guardó en categoria audiovisual per Las cloacas de Interior, sobre la utilització de l'aparell de l'Estat contra adversaris polítics del govern espanyol, mitjançant la filtració d'informes apòcrifs a mitjans afins.



"Malauradament, el que dèiem en el documental ha sofert una evolució molt ràpida", ha denunciat el fundador de Mediapro. En aquest sentit, ha recordat que el documental va destapar "trames ocultes" que "més o menys actuaven d'amagat". Mentre que ara, menys d'un any després de l'estrena, "es fa obertament". "La policia fa informes falsos" i determinats mitjans "els donen com a autèntics i els defensen", ha denunciat, en una dinàmica en què, per a aquests mateixos mitjans "el procés i Tejero són iguals".



La gala ha tingut un elevat contingut polític, i no només pel premi a Las cloacas de Interior. En la cloenda de l'acte, el president del Parlament, Roger Torrent, ha alertat que "la llibertat de premsa està més en risc que mai", com "la resta de llibertats individuals i col·lectives". "Per això sou més necessaris que mai", ha dit, dirigint-se als mitjans radiofònics i, per extensió, a tota la professió periodística. "Sense llibertat de premsa no hi ha llibertat ideològica i, per tant, no hi ha democràcia", ha raonat.



Als mateixos mitjans, Torrent els ha demanat "rigor, honestedat i respecte". Com ha demanat "respecte al que van votar els ciutadans l'1 d'octubre i el 21D". Un respecte, que ha vingut també a prometre, quan ha precisat que l'han de practicar també "les institucions, que per això ens han escollit", més enllà "de les conseqüències". "És a la base de totes les passes que fem", ha afegit, hores abans de la sessió del Parlament en què està previst que es voti una proposta de modificació de la llei de la Presidència per fer possibles les investidures a distància, malgrat els advertiments del Tribunal Constitucional sobre les "conseqüències penals" de reeditar una candidatura de Carles Puigdemont.



El to polític de la gala l'havia aportat ja des del començament el president de Ràdio Associació, Jordi Margarit, quan ha recordat que en l'edició de l'any anterior seien en primera fila "Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Jordi Cuixart", i ha llegit una carta d'aquest darrer enviada des de la presó. Margarit ha recordat també la tasca dels fundadors de Ràdio Associació, que van tirar endavant una ràdio en català el 1931 gràcies a "l'únic decret del president Francesc Macià com a president de la República Catalana". "República s'escriu amb 'r' de ràdio", ha afegit, per acabar amb un "visca l'espai de comunicació català". Un crit que ha estat secundat per crits de "llibertat, llibertat" pel públic -i la resta dels molts guardonats- que han omplert l'auditori de l'ONCE a Barcelona.

També política -però en un to més subtil- s'ha mostrat la principal guardonada de la nit, Mònica Terribas, premi al millor professional de ràdio, que ha agraït el premi "en un moment tant difícil per als mitjans públics en aquest país". "No hem arribat aquí per defallir davant tot això que està passant", ha afegit, a la vegada que ha qualificat el seu programa, El matí de Catalunya Ràdio com a "espai de supervivència a la intempèrie".



"Tot i que hi ha persones intentant esbotzar les parets, les parets es mantindran fermes", ha afegit, en una mena de paràbola que ha explicat tot seguit, quan ha dit que "els mitjans de comunicació públics d'aquest país no defalliran" en la seva tasca de fer que "la llibertat i la justícia es mantinguin per sobre de tot".