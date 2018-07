Colau i Domènech s'imposen sense arrasar a les eleccions internes de Catalunya en Comú

No hi ha hagut sorpresa i la llista oficialista encapçalada pels dos principals referents de la formació, Xavier Domènech i Ada Colau, s'ha imposat amb claredat a les eleccions internes de Catalunya en Comú. Ara bé, les tres candidatures que hi concorrien han obtingut representació als nous òrgans decisoris del partit. El 35,9% dels inscrits –3.260 persones d'un total de 9.088– han votat en uns comicis en què Construïm en Comú ha rebut el 64% dels vots, mentre que Comuns Federalistes n'ha obtingut el 21,1% i Desbordem s'ha quedat en el 13,9%. La participació ha quedat clarament per sota de la que es va registrar l'abril de l'any passat, quan 5.500 persones van votar a l'assemblea fundacional del partit.



20 dels 30 membres de la nova executiva de la formació seran integrants de Construïm en Comú, amb Colau i Domènech com a coordinadors generals. Comuns Federalistes, l'opció més contrària a l'independentisme i formada majoritàriament per antics quadres d'ICV com l'exregidor de Viladecans José Luis Atienza, tindrà sis membres a la direcció del partit. Desbordem, la proposta amb una idea més rupturista, que incloïa part del sector anticapitalista de la formació i que lideraven la diputada al Congrés Sònia Farré i el regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte, quatre. Pel que fa al Consell Nacional, Construïm en Comú n'acapara 142 dels 190 membres; els Comuns Federalistes en tindran 25 i Desbordem, 16.

La composició de Construïm en Comú va estar envoltada de polèmica, ja que la idea inicial era que la llista oficialista estigués encapçalada per Domènech i la diputada al Parlament Elisenda Alamany, representant del sector més sobiranista del partit. La seva figura, però, generava rebuig a l'entorn de la direcció d'ICV, que va pressionar juntament amb dirigents de Barcelona en Comú, com ara Adrià Alemany -company de Colau-, per vetar-la. Finalment, la proposta que es va imposar va ser situar l'alcaldessa de Barcelona, i sens dubte gran referent d'aquest espai polític, al capdavant del partit, juntament amb Domènech, que alhora és el líder del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem i secretari general de Podem Catalunya. Aquest factor ha de facilitar l'entesa i algun tipus de confluència amb Podem, una opció que era ben vista per les tres candidatures que han participat en aquestes eleccions internes.



Altres membres de l'executiva són Marc Parés, el catedràtic d'Economia Vicenç Navarro, l'exalcaldessa de Castelldefels Candela López, el regidor de Terrassa en Comú Xavier Matilla, la coordinadora nacional d'ICV, Marta Ribas, o el diputat al Congrés i dirigent d'EUiA Joan Mena.

El repte de les municipals de l'any vinent



Poc després que s'anunciessin els resultats, el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha explicat en roda de premsa que a partir d'ara la prioritat del partit és "l'articulació territorial de la confluència" per tal que pugui arribar al màxim nombre de pobles i ciutats de Catalunya amb la mirada posada en les eleccions municipals de maig de l'any vinent. En aquest sentit, ara mateix ja hi ha un centenar de grups locals que estan promovent la implantació de la confluència, una xifra que incrementarà en els propers mesos. De fet, Catalunya en Comú celebrarà una conferència municipalista el 6 d'octubre, una cita que servirà com a rampa de llançament a l'articulació d'unes candidatures que Domènech vol que siguin "guanyadores" i "representin l'expressió del canvi".



Més enllà de les organitzacions que formen part d'aquest espai -Barcelona en Comú, ICV, EUiA i més que previsiblement Podem-, Domènech no descarta que aquestes llistes siguin més àmplies: "serem en candidatures guanyadores i més enllà d'això volem afavorir majories progressistes arreu".