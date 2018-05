Colau: "El municipalisme és el lloc privilegiat per democratitzar les nostres societats"

Fa exactament tres anys, Barcelona en Comú va guanyar les eleccions municipals. Quan resten 12 mesos per a una nova cita amb les urnes, que servirà per comprovar si els barcelonins referenden la seva gestió, el programa transformador que liderava Ada Colau ha quedat, de moment, a mig camí del canvi promès, després de topar amb murs diversos, com les limitacions competencials i legals i la dificultat per assolir aliances al ple, un element clau per a un govern clarament en minoria, que només suma 11 de 41 regidors. I, no es pot obviar, la manca de capacitat o voluntat de desbordar aquests murs. En qualsevol cas, l'alcaldessa, Ada Colau, ha volgut commemorar l'aniversari del seu triomf electoral participant a l'acte Ciutats Valentes, Barcelona Referent, acompanyada de la presidenta d'Habitat International Coalition, Lorena Zárate, i la cofundadora de Women's March –la Marxa de Dones que va inundar Washington després de l'elecció de Donald Trump–, Carmen Pérez.

L'acte, celebrat al Casinet d'Hostafrancs, ha servit per intercanviar experiències, per defensar la necessitat d'articular xarxes globals per afrontar problemàtiques comunes, com l'accés a l'habitatge, i per subratllar la importància de les mobilitzacions ciutadanes per aspirar a assolir transformacions reals. Colau ha arrencat comentant que "fa tres anys vam guanyar per la força de la gent", perquè "no teníem el suport de cap poder mediàtic ni dels poders econòmics" i "ara segueix sent així, és la força de la gent la que ens permet canviar les coses". L'alcaldessa ha assegurat que Barcelona s'ha convertit en un "referent" internacional per les seves polítiques de canvi i ha defensat la importància de "teixir aliances i xarxes a nivell internacional" per reforçar-los.

Segons ella, fins ara Barcelona en Comú ha complert el 70% del programa electoral, si bé ha reconegut "que no ho podrem fer tot". A l'hora de retre comptes, Colau es planteja la necessitat de fer-se les mateixes preguntes "que ens van portar a la institució", com ara "què més podem fer en la lluita per la recuperació dels béns comuns? En la remunicipalització de l'aigua? En la participació directa? Ens hem de preguntar si estem fent tot el possible des de dins, però també des de fora i com podem articular d'una manera més imaginativa aquesta relació entre el dins i el fora".

Lorena Zárate ha recordat que "fa anys ja ens preguntàvem com articular lluites comunes a nivell global". La presidenta d'Habitat International Coalition ha comentat que "els canvis en les polítiques públiques són molt complexos, sobretot quan ens enfrontem a temes com l'habitatge, la propietat o el poder financer". "Avui hi ha molts diners al món, n'hi ha massa, i més del 60% tenen a veure amb la inversió immobiliària. Parlem d'actors molt poderosos i d'interessos molt forts, parlem d'actors globals i s'ha de ser molt valent per enfrontar-s'hi", ha manifestat. L'estatunidenca Carmen Pérez ha defensa la importància de treballar des de la base, des de les comunitats, per construir moviments que aspirin a canviar les coses: "La gent que està a prop dels problemes, que hi està connectada, és la que està a prop de les solucions", ha declarat.

La necessitat d'articular lluites



Colau ha fet un elogi del municipalisme, però ha incidit que és imprescindible que vagi més enllà de la institució. "El municipalisme és el lloc privilegiat per impulsar la transformació i democratitzar les nostres societats. La immensa majoria de la gent viu a les ciutats. Si volem millorar la democràcia i tenir més sobirania ho hem de fer allà on compartim la nostra vida quotidiana i amb les persones que tenim a prop", ha reflexionat. Ara bé, ha insistit que "el municipalisme és una eina clau i un pas en el procés d'apoderament de la ciutadania per impulsar uns canvis que s'han de fer des de la corresponsabilitat. Els hem de fer tots des dels nostres espais per aconseguir una societat més feminista, justa i democràtica".



Per a Zárate és cabdal "l'articulació de lluites" diverses, perquè "totes estem en un mateix espai i per avançar hem d'anar juntes". Segons ella, per exemple, la reivindicació no es pot limitar al dret a l'habitatge, sinó que ha d'abastar el dret a la ciutat: "necessitem equipaments, infraestructures i l'espai públic, sense els quals no hi ha vida col·lectiva ni democràcia possible". Zárate ha insistit que la "major part de canvis interessants que es fan, venen d'experiències prèvies i de mobilitzacions ciutadanes, una cosa que està clara a Barcelona". Finalment, Colau ha assegurat que "l'objectiu del municipalisme del canvi és enfrontar les pors i transformar-les en esperances", per recalcar que una de les seves prioritats és "construir una altra forma de poder", marcada pel feminisme, admetent "que no sé quant de temps estarem al govern" i, per tant, "l'hem d'aprofitar al màxim".