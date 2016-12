Colau, obligada a plantejar una qüestió de confiança per aconseguir l'aprovació del pressupost municipal

BARCELONA. L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha vinculat l'aprovació dels Pressupostos municipals a una qüestió de confiança, després que l'oposició en bloc els hagi rebutjat en l'últim ple de l'any, amb 15 vots a favor --del Govern de BComú i PSC-- i 26 en contra.



La ciutat necessita uns Pressupostos, "i l'única opció que queda és la qüestió de confiança", ha asseverat Colau, que ha retret a ERC i la CUP que no donin suport a la seva proposta pressupostària però sí a la de la Generalitat, perquè considera que s'adapta millor als seus models.



Vincular aquesta aprovació a la qüestió de confiança obre el termini d'un mes perquè l'oposició acordi una proposta d'alcalde i pressupost alternatius i, si no ho aconsegueix, quan acabi aquest mes s'aprovaran automàticament els comptes, de 2.580 milions d'euros.

Colau ha dit que és lògic no arribar a acords pressupostaris amb CiU, per les seves discrepàncies en el model, però que li genera perplexitat com a alcaldessa i ciutadana no poder fer-ho amb ERC i la CUP, "i més quan poden fer acords a l'altra banda de la plaça , on governa la dreta catalana i quan no es posen d'acord en la fiscalitat ", ha dit en referència a la Generalitat.



Ha insistit que, si la llei ho permetés, convocaria eleccions, però que no pot i que han de recórrer a la qüestió de confiança, que no li agrada però que no li fa por, perquè no està per mantenir la cadira sinó per governar per als ciutadans, al marge d'interessos partidistes, i ha advertit: "Finalment serà la ciutadania la que ens jutgi quan arribin les eleccions".



El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha assegurat que la proposta del Govern municipal és socialment avançada i busca combatre les desigualtats i impulsar l'economia: "Aquesta proposta té un grau d'acceptació només semblant als millors moments de Pasqual Maragall", ha assegurat, i ha lamentat que els republicans no li donin suport.



El segon tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha criticat que el debat s'ha centrat en qüestions polítiques i no en la proposta pressupostària, i ha demanat a les forces d'esquerres "tornar a sumar per la ciutat", després del que ha exigit a ERC no supeditar la seva estratègia en l'Ajuntament a la del vicepresident de la Generalitat i dirigent republicà, Oriol Junqueras, condicionant el seu suport a la negociació dels comptes del Govern.​

Impossible entesa entre l'oposició

El portaveu de CiU, Joaquim Forn, ha dit que seguiran treballant per articular una alternativa davant d'un executiu que veu més aïllat que mai i que no busca la centralitat malgrat l'entrada del PSC, i ha avisat a l'alcaldessa que "només la salva l'aritmètica del ple ", que dificulta arribar a un acord per presentar un alcalde i uns comptes alternatives amb el suport suficient.



Colau ha respost que no només es tracta d'aritmètica, sinó també de les discrepàncies entre els grups de l'oposició, als quals ha recordat que tenen un mes per treballar en aquesta alternativa i presentar una moció de censura, que ha de comptar amb majoria absoluta , amb el suport de 21 regidors.



També des de CiU, Sònia Recasens ha demanat no dividir els grups en els blocs d'esquerres i dretes i ha assenyalat que l'exalcalde Xavier Trias també va recórrer el 2013 a una qüestió de confiança però després d'esgotar les vies de diàleg, en una ocasió en què rebre crítiques dels ecosocialistes, ara "fagocitats" a BComú, i del PSC, que van assegurar llavors que aquest mecanisme degrada la qualitat democràtica.



La líder municipal de Ciutadans, Carina Mejías, ha exigit un "canvi d'actitud o d'interlocutor" per negociar els Pressupostos, perquè la proposta de diàleg del govern municipal ha estat una farsa, segons ella, i ha asseverat que no donen suport els comptes perquè són antidemocràtiques, ja que considera que aquestes haurien de tenir un suport majoritari del ple.



El republicà Alfred Bosch ha advertit a Colau que, si pensés menys a articular un nou partit a nivell català, governaria millor la ciutat, i ha explicat davant les crítiques de l'alcaldessa pel rebuig d'ERC i la CUP: "Van perdre a la esquerra el dia en que van pactar amb els que vostès deien la màfia de Barcelona ", en referència al PSC.



El president municipal del PP, Alberto Fernández, ha criticat Colau per voler aprovar els Pressupostos per "imposició i sense diàleg", i ha asseverat que el Govern municipal imposa els comptes sobre la majoria del ple, després del que ha exigit posar Barcelona per sobre de les sigles i deixar enrere la gesticulació.



Maria José Lecha ha recordat a Colau que la CUP ha facilitat la tramitació dels comptes de la Generalitat però no la seva aprovació, i ha asseverat que aquest Pressupost és el sostre polític de BComú i constata el fracàs de la retòrica del canvi, perquè han presentat les propostes que els ha donat la gana, segons ella: "És irònic que al final els aprovin per una qüestió de confiança, perquè el Govern de BComú i el PSC, de confiança, no ens mereix res de res".