El ministeri de l'Interior ha decidit la retirada durant aquesta setmana dels milers de policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya el passat mes de setembre per actuar contra l'organització i els participants en el referèndum d'autodeterminació que va tenir lloc l'1 d'octubre i que es va mantenir posteriorment com a dispositiu especial de vigilància.



El ministre Juan Ignacio Zoido ha mostrat el seu agraïment a tots els agents que han participat en aquest desplegament excepcional, i particularment a les seves famílies.

En unes declaracions facilitades pel ministeri, Zoido afirma que la retirada d'aquests efectius es pot dur a terme perquè considera que s'ha recuperat "la normalitat institucional i la convivència".



El titular d'Interior s'ha adreçat a les families dels agents per agrair el suport que els han brindat i, "sobretot, que els hagin donat l'alè necessari perquè exercir unes funcions, de vegades en moments molt complicats, de vegades també patint intoleràncies que hagués estat desitjable que mai s'haguessin produït".

Els policies i guàrdies que han participat en la denominada Operación Copérnico -en marxa des de setmanes abans del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre passat- es retiren de forma progressiva des d'aquest dimarts i fins dissabte que ve, una mesura que, segons el ministre, "ja s'havia acordat fa diverses setmanes".



La situació a Catalunya, ha dit Zoido, s'ha anat normalitzant "a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la posterior celebració de les eleccions el passat 21 de desembre".

La informació distribuida pel ministeri precisa que els agents que s'allotjaven encara en els dos creuers atracats en el port de Barcelona, el Rhapsody i el GNV Azzurra, així como els que es trobaven en hotels i dependències militars, tornaran a les seves destinacions, si bé es mantindran les plantilles de Policia i Guardia Civil assignats a Catalunya, així com el reforç d'unitats d'antidisturbis que es desplacen a territori català habitualment.

Millores salarials

El ministre, d'altra banda, ha ofert aquest dimarts en sengles reunions mantingudes amb sindicats de la Policia i associacions de la Guardia Civil una millora salarial que els equipari amb altres cossos policials, així com de mitjans materials i una "dignificació" de les condicions de treball diari a partir de l'aplicació d'un pla de manteniment i construcció de noves instal·lacions.



El compromís, segons ha explicat Interior en un comunicat, és celebrar el dia 16 de gener una reunió extraordinària tant del consell de la Policia com del consell de la Guardia Civil, màxims òrgans col·legiats de tots dos cossos, "per iniciar les negociacions tendents a concretar les seves necessitats".

Els cinc sindicats de la policia espanyola i les vuit associacions de la Guardia Civil van anunciar el passat 29 de novembre que iniciaven, amb el suport de la plataforma Jusapol, un calendari de mobilitzacions davant la falta de concreció en la quantia i terminis per procedir a l'equiparació amb Mossos d'Esquadra i Ertzaintza.



El ministre considera "justes" les reivindicacions salarials de la policia espanyola i de la Guardia Civil i recorda les "nombroses" reunions que ha mantingut tant ell com el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, amb els sindicats policials i associacions de la Guardia Civil, així com les referències a aquestes necessitat que ha traslladat en les seves innombrables intervencions parlamentàries.



El ministre Zoido ha subratllat que ja hi ha "un compromís ferm" per iniciar amb els pressupostos de 2018 el camí cap a l'equiparació salarial gràcies a la millora de la situació econòmica d'Espanya i al nivell 4 d'Alerta Terrorista mantingut en els últims 30 mesos, amb el que suposa de "sobre esforç" des del punt de vista policial.



Sense esmentar explícitament a Catalunya i al seu dispositiu de reforç que conclou el 30 de desembre, Interior també s'ha referit a "els esdeveniments esdevinguts al llarg del darrer any", ja que ha posat de manifest, al seu entendre, "l'injust de l'existència de diferents retribucions per similars treballs" entre els diferents cossos policials.

Nou catàleg de llocs de treball

La idea és elaborar un document de treball que es presentarà als sindicats policials i associacions de guàrdies civils basat en tres grans eixos: el primer afecta a l'aspecte relatiu a l'equiparació salarial; el segon es refereix a "material de seguretat" i el tercer al del "manteniment i la construcció de noves instal·lacions policials".



En el primer dels tres grans eixos, es parlarà de millorar les retribucions de tots dos cossos per a "la seva progressiva equiparació amb les quals perceben els agents d'altres cossos policials que operen a Espanya".

Segons Interior, es vol recollir la necessitat d'elaborar un nou catàleg de llocs de treball; reduir de manera important els complements específics existents "tremendament antiquats i injustos"; millorar les capacitats de serveis que estan subjectes a la seva gestió mitjançant torns; assumir que els costos suportats pels agents desplegats en tot el territori de l'Estat no són homogenis; potenciar la carrera professional i, en el cas de la Guardia Civil, l'inici d'un nou desplegament a tot el territori "que dignifiqui la seva activitat diària i millori el servei que presten".

Material de seguretat i instal·lacions

Pel que fa a l'apartat de "material de seguretat", el ministre ha assenyalat que també aquí és necessari que es produeixi "una veritable equiparació" amb altres cossos ,en veure "imprescindible invertir les quantitats adequades perquè policies i guàrdies civils comptin amb més i millor material per garantir la seguretat de l'agent", citant les armilles antibales o vestits TEDAX, escuts i armes.



A Juan Ignacio Zoido també li preocupa, segons fonts del seu ministeri, la millora de les capacitats operatives referent a vehicles, mitjans aeris i navals o comunicacions i els seus potencials estratègiques quant a maquinari i programari per a la gestió de metadades i motors de cerca de Bigdata.



El tercer dels grans eixos girarà entorn de la necessària "dignificació" de les condicions de treball dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat frenant "el deteriorament" de les instal·lacions en les quals realitzen la seva activitat diària.