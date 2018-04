Alemanya va obrar correctament alliberant Carles Puigdemont. Així ho ha recalcat aquest dimecres la comissària europea de Justícia, la txeca Vĕra Jourová, que ha considerat que la justícia del país centreeuropeu va actuar "d'acord a les regles" en relació a la petició d'extradició del president destituït per part d'Espanya, quan va deixar Puigdemont en llibertat sota fiança i va desestimar extradir-lo pel delicte de rebel·lió.



"Hauria de mirar els detalls, però crec que en aquest cas específic Alemanya va actuar d'acord a les regles", ha declarat Jourová, en roda de premsa a Brussel·les. La comissària europea ha afegit que els experts del seu equip no l'han avisat de cap "aplicació errònia de l'euroordre" de lliurament de Puigdemont per part de les autoritats alemanyes.

Les paraules de la comissària europea han arribat després que diversos dirigents del PP hagin criticat durament els darrers dies la decisió de la justícia alemanya, i després que el propi president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, hagi ignorat aquesta mateixa decisió. El govern del PP, no obstant, sí que ha obtingut un suport europeu, aquest mateix dimecres. Ha estat per boca del president de l'Europarlament, l'italià Antonio Tajani, que s'ha mostrat en contra que aquells que "cometen un crim facin de l'espai Schengen una via per escapar de la justícia", en òbvia al·lusió a Puigdemont i els polítics independentistes processats i refugiats a l'estranger.



Tajani, que sempre s'ha mostrat molt proper a les tesis de l'executiu espanyol pel que fa al procés sobiranista, ha pronunciat aquestes paraules a Madrid, en el seu discurs després de recollir de mans de la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, el premi Nueva Economía Forum al desenvolupament econòmic i la cohesió social.

Igualment aquest dimecres, el ministre de Justícia, Rafael Català, ha protagonitzat una sonora disputa amb el portaveu del grup del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, en que ha qualificat d'"ofensiu" el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics. "Té vostè molta sort perquè pot venir a aquesta cambra amb aquest ofensiu llaç groc que vol dir que a Espanya hi ha presos polítics", ha etzibat Catalá a Campuzano, durant la sessió de control al Govern central.



Campuzano, per la seva banda, havia demanat al ministre que tingui el "coratge polític de rectificar", aprofitant "l'oportunitat" que comporta la decisió de la justícia alemanya. "Aquest ha estat un cop terrible a tota l'estratègia política i judicial del Govern, i qüestiona el relat fal·laç de violència amb la qual justifiquen la rebel·lió i la presó per a gent innocent", ha afirmat Campuzano, que ha reclamat al Govern central que "obri el diàleg polític" i "faci tot el possible per alliberar els presos".