Agents de la Guardia Civil han entrat de nou aquest dissabte al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) de la Generalitat per comprovar si s'han bloquejat determinats serveis informàtics, com va ordenar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Segons que han informat fonts pròximes a la investigació, agents de paisà han entrat cap a les 10.30 hores a la seu del CTTI, a L'Hospitalet de Llobregat, per determinar si s'ha bloquejat l'accés a 29 aplicacions informàtiques que gestionen bases de dades i que, segons han dit, es pretenien utilitzar en el referèndum l'1-O.

A primera hora d'aquest matí, un grup de tècnics del CTTI s'ha desplaçat també a la seu per analitzar els riscos que el bloqueig de les aplicacions assenyalades per la jutgessa Mercedes Armas pogués afectar altres sistemes informàtics que gestiona l'entitat, dependent del Departament de Presidència , segons ha explicat una portaveu de la mateixa.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar divendres a la Generalitat que suspengués els serveis informàtics que, segons sospita la investigació, s'haurien activat dins d'un pla per facilitar el vot telemàtic a la jornada del referèndum de l'1-O, que s'anava a materialitzar amb una aplicació anomenada 'evot '.

En un acte, la magistrada Mercedes Armas, que dirigeix ​​la investigació al govern català per l'1-O, va requerir al Centre de Seguretat i de la Informació de Catalunya (CESICAT) que adoptés les mesures necessàries per a la "detecció de punts de votació electrònica en els diferents col·legis electorals definits per l'organització del referèndum ".



La magistrada va prendre aquesta decisió després de rebre un atestat de la Guardia Civil que, en el marc de la investigació secreta sobre l'1-O oberta pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, ​​va detectar que la Generalitat "hauria establert un pla pel qual , a través d'una aplicació coneguda com 'evot' es podrien comptabilitzar els vots en els col·legis electorals i podria ser emprada per exercir el vot telemàtic ".



Aquest pla li va ser confiscat, segons detalla la jutgessa, al cap de riscos del Cesicat, responsable del desenvolupament informàtic de l'aplicació 'evot'. El pla també inclou un sistema per al recompte o escrutini dels vots de la consulta, suspesa pel Tribunal Constitucional.



Això no obstant, fonts directament vinculades a la campanya pel referèndum, consultades per Públic, han assenyalat que probablement hi haurà un mecanisme alternatiu de votació, per fer possible que tothom pugui votar, però han descartat la intenció d'utilitzar el vot telemàtic en aquesta consulta.



El CTTI és una empresa pública de la Generalitat en la qual s'integren tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l'Administració catalana, mentre que el CESICAT és l'organisme que garanteix la protecció en matèria de seguretat informàtica de la Generalitat.