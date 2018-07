Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts davant la comissaria de la Verneda de Barcelona per mostrar el seu suport al periodista Jordi Borràs, que dilluns va denunciar una agressió per part d'un policia nacional.



Els manifestants, convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), han cridat contra la policia espanyola i han recordat la repressió policial durant el referèndum del passat 1 d'octubre. "Cap agressió sense resposta", "Fora les forces d'ocupació" o "1 d'octubre ni oblit ni perdó", s'ha pogut escoltar.



Efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han establert un cordó de protecció de la comissaria mentre ha durat la protesta, que ha conclòs sense incidents.



L'Ajuntament de Barcelona es personarà en la causa

El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciat aquest mateix dimarts que l'Ajuntament de Barcelona es personarà en el procediment judicial que s'obri contra el policia denunciat per Jordi Borràs.



Es tracta d'un home d'uns 40 anys d'edat, que es va identificar com a policia, se li va abalançar cap a les 20:00 hores de dilluns al carrer Capellans de Barcelona i li va donar cops a la cara després de cridar "Viva Espanya" i "Viva Franco". Fonts policials han reconegut que és un agent de la Policia Nacional destinat a Barcelona, on exerceix tasques burocràtiques,

En roda de premsa, Jaume Asens ha denunciat que "fa temps que l'extrema dreta ha posat una diana en Borràs" per la seva denúncia de "la impunitat amb la qual actua contra els col·lectius vulnerables" i per ser una "peça clau" en la identificació dels agressors.



"Protegint-lo a ell protegim als col·lectius vulnerables amenaçats per l'odi a la nostra ciutat. No podem naturalitzar els braços alçats, els incendis provocats o les agressions reiterades d'extrema dreta a la nostra ciutat". ha denunciat Asens.

Jordi Borràs, després de la agressió que va patir. Imatge cedida per 'El Món'/QS

"Ja vam sumar gairebé cent agressions físiques a Catalunya. Ahir va ser un fotoperiodista, demà pot ser qualsevol ciutadà", ha denunciat el tinent d'alcalde.



Asens ha assenyalat que el fet que el presumpte agressor sigui un agent de la Policia Nacional fa l'agressió "especialment greu" i ha demanat que el suspenguin de les seves funcions i duguin a terme una investigació interna.



Fonts policials consultades per l'agència EFE han assenyalat que la Policia Nacional ha obert un expedient informatiu en primera instància a l'agent del cos denunciat per Borràs, que no ha estat suspès en les seves funcions i ha acusat a la vegada el periodista d'haver-li insultat i causat lesions.

Comunicat de la defensa de Borràs

El propi Jordi Borràs ha agraït les mostres de solidaritat i ha donat a conèixer a través de xarxes socials un comunicat de premsa de la seva defensa, en el qual acusa l'agent de policia implicat d'intentar "equiparar aquella agressió a una baralla".



Els advocats demanen a qui tingui proves gràfiques dels fets que es posin en contacte amb el seu despatx.

Agraït per l’allau de solidaritat rebuda. Moltíssimes gràcies. Respecte l’agressió patida ahir i tenint en compte la gravetat dels fets, la meva defensa ha emès aquest comunicat. pic.twitter.com/mx4sgKsdTV — Jordi Borràs (@jordiborras) 17 de juliol de 2018

ERC demana explicacions al ministre Grande-Marlaska

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), per la seva banda, ha anunciat la presentació d'una petició per a que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, doni explicacions en comissió sobre els motius de l'agressió del policia contra el periodista.



ERC vol que el ministre informi sobre "les actuacions dutes a terme pel ministeri per esclarir i castigar les agressions, suposadament per motius ideològics, produïdes individualment per part d'agents de la policia espanyola a ciutadans catalans".