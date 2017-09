La Guardia Civil ha registrat des de prop de primeres hores de la matinada de dimarts les instal·lacions de l'empresa de missatgeria privada Unipost a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i a Terrassa (Vallès Occidental) a la recerca de material relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre, desautoritzat pel Tribunal Constitucional.



Fonts de la investigació consultades per EFE, han informat que els agents han confiscat abundant documentació relacionada amb el cens del referèndum de l'1-0, suspès pel Tribunal Constitucional, durant el registre de l'oficina de l'empresa de missatgeria Unipost a Terrassa.



La Guàrdia Civil ha intervingut a diferents seus de l'empresa més de 45.000 certificats de notificació tancats, disposats per ciutats i poblacions de Catalunya, per la seva remissió a ciutadans en el procés de muntatge del referèndum. El nombre de certificats de notificació confiscats podria suposar el 80 per cent de les comunicacions necessàries per a cobrir les meses electorals, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

Protesta ciutadana

Al llarg del matí, grups de ciutadans s'han acostat a les portes de l'empresa de missatgeria, amb senyeres i cartells, per protestar contra la repressió de l'Estat contra els organitzadors del referèndum.

Les persones que han participat en la protesta han expressat, com en altres episodis similars, la seva disposició a participar en referèndum, dipositant flors sobre els cotxes del cos policial, amb crits de "votarem" i "independència" o amb el cant amb la pregunta "on són les paperetes?".

Concentració en protesta per la intervenció de la policia a la seu d'Unipost de Terrassa. JOEL KASHILA

I ja a la tarda unes 300 persones han fet una sentada per protestar contra la intervenció policial d'aquest dimarts, on també han assistit membres de la CUP, com la diputada Mireia Vehí. També hi Miquel Samper, tinent d'alcalde de Terrassa, i Carles Caballero, regidor d'ERC a Terrassa. Els assistents han portat urnes i han cantat diverses vegades la cançó de Lluis Llach L'Estaca.

Passades les 7 de la tarda els Mossos d'Esquadra han començat a desallotjar una de les bandes del carrer on hi havia menys manifestants, ja que el gruix es trobava davant de l'entrada principal de l'empresa. S'han viscut alguns moments de tensió i finalment s'han produït algunes càrregues policials. Llavors el vehicle del secretari judicial ha pogut entrar al garatge d'Unipost i poc després abandonava l'empresa juntament amb una furgoneta en què suposadament es troba el material confiscat.



Protesta ciutadana a Terrassa davant la seu de l'empresa de missatgeria escorcollada per la Guardia Civil

Segons les mateixes fonts, la documentació confiscada és la més important entre la que han trobat en els escorcolls portats a terme en diferents seus de l'empresa de missatgeria en les últimes hores. Es tracta de centenars de sobres embalats i emmagatzemats en caixes.



La Guàrdia Civil intenta d'aquesta manera interceptar material com les targetes censals i les citacions per formar part de les meses electorals del referèndum convocat per la Generalitat.



Fonts de la investigació han explicat a Europa Press que, complint amb un mandat judicial, la Guardia Civil ha procedit al registre d'Unipost, una empresa privada de missatgeria, després que Correus rebutgés d'enviar les notificacions del referèndum. Poc després de conèixer-se la decisió de l'empresa pública, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, havia assegurat que els catalans rebrien "molt aviat" les targetes censals.



Al novembre de 2014, Unipost ja va ser requerida per la Fiscalia Superior de Catalunya perquè informés sobre el seu contracte i documents que obressin en el seu poder per al servei de distribució a les bústies de la propaganda del procés participatiu del 9-N i perquè s'especifiqués també qui els va subministrar el llistat de destinataris.



A més de demanar el pressupost, la factura proforma o definitiva, la Fiscalia volia saber llavors quina persona o entitat va subministrar a la companyia el llistat de destinataris o el mecanisme pel qual es va obtenir aquest llistat.

Els agents han registrat també totes les furgonetes que sortien o entraven a l'empresa

A diferència del material intervingut en altres registres, en aquest cas es tracta de documentació directament relacionada amb el cens del referèndum i no propaganda.

El segon tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Miquel Samper, ha manifestat la seva intenció d'entrar a les instal·lacions d'Unipost "per veure si es donen les garanties pròpies d'un registre".

Exigència de garanties jurídiques

"Ha d'haver-hi el secretari dels jutjats. Ha d'haver-hi un representant de l'empresa i ha d'estar assistit pel seu advocat”. “No es poden jutjar qüestions tan sagrades com la llibertat d'expressió d'un poble o la llibertat de reunió, perquè són drets fonamentals. Els drets fonamentals són els més protegits, i són els que més hauria de protegir el TC", ha declarat.



“El principi que regula el Dret Penal és el de la mínima intervenció. Ha de ser la última instància. En canvi, aquí, tenim una Fiscalia que ha posat dues querelles (als presidents de l'AMI i de l'ACM) amb 3 delictes dels quals 2 no se sustenten per enlloc". "Estem davant d'un episodi gravíssim. Això ha d'anar a Estrasburg immediatament”, ha explicat Samper.



“El problema és utilitzar els instruments judicials per resoldre problemes que mai haurien d'haver arribat als tribunals. Serà el fracàs dels polítics que no han estat capaços de resoldre un problema que té una claríssima resposta”, ha insistit.





A les instal·lacions de la mateixa empresa, Unipost, a l'Hospitalet, una desena d'agents de paisà han estat buscant també qualsevol material que la Generalitat hagués encarregat distribuir amb la finalitat de facilitar la votació de l'1 d'octubre, com podrien ser les paperetes o les targetes censals.

Cap a les 8 hores del matí agents situats a l'exterior de la seu han començat a registrar també totes les furgonetes que sortien o entraven a l'empresa.



Unipost forma part de l'entramat empresarial de la família Raventós, propietària del Grup Codorníu.



La Guardia Civil ha confiscat en els últims dies de prop de milió i mig de cartells, díptics i fullets de propaganda relacionats amb l'1-0 en diversos registres, l'últim d'ells aquest mateix dilluns en una nau d'un polígon industrial de Sabadell.

Votacions malgrat els "intents de boicot i sabotatge"

El portaveu del Govern, Jordi Turull, i el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, han garantit que el referèndum d'independència se celebrarà malgrat que aquest dimarts la Guàrdia Civil s'hagi confiscat centenars de sobres amb targetes censals i citacions per formar part de les meses electorals l'1 d'octubre.

Ho han explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on han comparegut davant els mitjans de forma conjunta i on el vicepresident català ha exposat: "Davant qualsevol acció repressiva hi ha una solució democràtica. Sigui quin sigui el cas".



"Tenim un compromís clar i el compromís es complirà. Els ciutadans votaran l'1 d'octubre", ha tancat Junqueras, que no ha entrat en detalls de com el Govern suplirà les targetes censals i les citacions per formar part de taules de què es han confiscat els agents de l'Institut Armat.

El conseller Jordi Turull i el vicepresident Oriol Junqueras en roda de premsa després de la reunió del Govern

Junqueras i Turull han considerat "intents de boicot i sabotatge" les operacions de la Guàrdia Civil contra el material del referèndum, i han assegurat que la votació l'1 d'octubre no només se celebrarà, sinó que es farà amb totes les garanties que ho facin homologable internacionalment.