El Consell d'Estat ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat dels seus membres, un informe que avala que el Govern central impugni davant el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la llei catalana de la Presidència que va aprovar divendres el Parlament, i que permet les investidures a distància, sense que el candidat sigui físicament present a l'hemicicle. L'Executiu de Mariano Rajoy va demanar divendres el dictamen al consell d'Estat, i la resposta d'aquest consultiu era el tràmit previ a la presentació del recurs davant l'alt tribunal, que es farà efectiva, amb tota seguretat, en les properes hores. De fet, des del Govern central es va filtrar dijous, abans que no s'aprovés la reforma de la llei al Parlament, que el recurs ja estava preparat.

Si, com és previsible, el TC admet el recurs, la modificació de la llei de la Presidència que permet les investidures a distància quedarà automàticament suspesa de forma cautelar fins a un màxim de cinc mesos, durant els quals l'alt tribunal ha de decidir sobre el fons de la qüestió. Això desactivaria el pla de JxCat d"'intentar" investir Carles Puigdemont abans del dia 14 "aprofitant" el nou redactat de la llei de Presidència, i que va anunciar el grup parlamentari de la formació dissabte, després de reunir-se a Berlín amb el propi Puigdemont.

El portaveu adjunt del grup de JxCat, Eduard Pujol, ja va anunciar dissabte que, en cas que "el Govern espanyol i la justícia espanyola" continuessin "posant traves" a la investidura de Puigdemont, la formació insistiria un tercer i darrer cop amb Jordi Sànchez i, posteriorment, optaria pel 'pla D' de buscar un nou candidat. Pujol també va assegurar que JxCat evitaria la repetició de les eleccions, que es produiria automàticament si el dia 22 no hi hagués govern.

També aquest dilluns han declarat davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena quatre dels sis membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'anterior legislatura, processats en la macrocausa contra l'independentisme, per haver possibilitat que la cambra debatés (i, posteriorment, aprovés) diverses propostes sobiranistes, ue van culminar en la declaració d'independència no implementada del 27-O.



Han acudit davant Llarena els exdiputats de JxSí Lluís Guinó, Anna Simó i Lluís Corominas, i el de CSQP Joan Josep Nuet. Els tres primers han argumentat davant Llarena que van actuar protegits pel principi d'inviolabilitat parlamentària, segons ha explicat Gunió a la sortida de la seu del Suprem. "Hem reiterat davant el jutge la nostra declaració de novembre, en el sentit que la Mesa executava actes de tràmit parlamentari i sempre des del convenciment que ens protegía la immortalitat parlamentària", ha afirmat Guinó.



Nuet, per la seva banda, ha recordat a Llarena que ell va votar a favor de tramitar dues de les sis resolucions sobiranistes que es tracten en el sumari, i que, a més, posteriorment va votar 'no' en el ple en totes dues.

Així mateix, els tres processats independentistes han respost només les preguntes del jutge i de la defensa. Nuet ha respost també el fiscal i l'advocacia de l'Estat, però no pas l'acusació popular, que exerceix el partit d'ultradreta VOX.



La també membre de la Mesa de l'anterior legislatura per JxSí Ramona Barrufet no ha comparegut aquest dilluns davant Llarena, perquè ha sol·licitat fer-ho per videoconferència, per motius de salut. Tots cinc estan processats pel suposat delicte de desobediència. La sisena imputada de la Mesa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, està processada per rebel·lió, i en presó provisonal sense fiança des del 23 de març.