Les declaracions dell conseller d'Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, en les que adverteix que "seria un irresponsable" en tirar endavant un projecte de referèndum sobre la independència sense pensar en les conseqüències, han obert una esquerda entre forces independentistes i han propiciat una nova cadena de desqualificacions per part de les que es proclamen "constitucionalistes".



Baiget, militant del PDeCAT, ha mostrat el seu compromís amb la convocatòria per a l'1 d'octubre però ha assenyalat que no es pot obviar que hi poden haver altres reaccions de l'Estat que intentaran evitar que se celebri, davant de les quals, ha dit, caldria buscar "altres alternatives" perquè els catalans puguin expressar-se.



Ho ha dit davant els mitjans aquest dilluns en preguntar-li per les seves declaracions a 'El Punt Avui' en què ha dit que podria aguantar anar a la presó per organitzar el referèndum, però no si van contra el patrimoni, perquè les seves decisions poden afectar la seva família .



Baiget havia donat a entendre a una entrevista amb el diari esmentat que l'1 d'Octubre podria tenir lloc un esdeveniment similar al del 9 de novembre de 2014 (9N).



El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha sortit al pas de les paraules del conseller i ha afirmat aquest dilluns que els temors del conseller Baiget sobre el referèndum "són lícits però no poden congelar" l'1-O.



En una roda de premsa, ha dit que "el Govern està convençut del que està fent" i ha confiat en la unitat de l'executiu, però no ha demanat una rectificació del conseller, ni la seva dimissió com sí que ha fet la CUP.



"Els temors són lícits, però ho hem de fer amb el convenciment que el que fem és bo per al país per sobre dels riscos personals", ha dit després que Baiget afirmés que l'Estat té capacitat per impedir el referèndum.

Per Sabrià, la diferència entre aquest referèndum i el 9N és "el seu caràcter" vinculant i la seva organització, encara que, per a més detalls, s'ha remès a les explicacions que JxSí i la CUP donaran el dimarts al Parlament --AL matí- - i el Govern al TNC, a la tarda.



Representants del PP, del PSC i C's han reaccionat immediatament explicant que Baiget no ha fet res més que posar de manifest discrepàncies entre membres del Govern de la Generalitat. Xavier Garcia Albiol ha dit que al conseller se li "ha escapat" el reconeixement que el referèndum no es farà i Miquel Iceta ha donat a entendre que, sense voler causar "problemes" a Baiget, el que ha fet és dir públicament el que altres admeten en privat.