Cap referència a la decisió de la justícia alemanya sobre Carles Puigdemont ni al seu plantejament sobre la necessitat d'obrir vies de diàleg i molts menys sobre la resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides sobre l'obligació de respectar els drets polítics de Jordi Sànchez.



Mariano Rajoy ha tornat a reclamar un president "viable", que aconsegueixi els suports suficients per ser investit president de la Generalitat, que respecti la llei i reconstrueixi la convivència que segons ell ha estat trencada pel procés sobiranista.

"Que ningú ho posi en dubte. Espanya seguirà unida", ha reiterat el president del govern espanyol davant els seus companys de partit.



En la clausura de la Convenció Nacional que el PP ha celebrat a Sevilla, Rajoy s'ha referit al conflicte amb Catalunya com el major atac que ha sofert Espanya a la seva sobirania nacional, però ha afirmat que tot el viscut serà aviat no serà res més que un malson, "un mal record a la història centenària d'Espanya".

Davant aquest procés, ha assegurat que el Govern ha respost amb serenitat, determinació i sentit d'Estat.



Després de recalcar que no ha estat fàcil afrontar-ho i que ni tan sols ho és encara avui, ha insistit que el Govern ha estat a l'alçada del desafiament. "He complert amb la meva obligació, he assumit la meva responsabilitat i he pres totes les mesures en defensa de la unitat, la llibertat i la igualtat d'Espanya", ha subratllat.

Ha reivindicat com a fet positiu el suport d'altres partits a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i ha explicat que això es va aconseguir després de negociar amb tenacitat i fer algunes cessions perquè el no rotund d'alguns es transformés en "un sí entusiasta", en referència evident als socialistes.



En aquest context, ha explicat que alguns consideraven l'aplicació del 155 "una minúcia", gairebé com un mer tràmit administratiu, i uns altres advertien de conseqüències apocalíptiques. "Però era al Govern al que li corresponia assumir la seva responsabilitat, i ho vam fer com calia fer-ho", ha reiterat Rajoy.

I ha seguit actuant d'aquesta forma, segons ha dit, assumint com a pròpies les accions per "evitar la investidura il·legal" de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. "Assumim la responsabilitat i, gràcies a això, un processat per la Justícia no presideix avui la Generalitat de Catalunya", ha proclamat.



Per a Rajoy, el més important de l'aplicació de l'article 155 és que ha quedat demostrat que la democràcia espanyola té instruments suficients per defensar-se.

Ha afirmat que no desitja que torni a passar el que ha passat a Catalunya, però ha afegit que després del que s'ha viscut en els darrers mesos, és clar el que passaria en aquest cas, que es tornaria a complir la llei. Tornaria a tenir "conseqüències molt greus", ha advertit.