Nou cop judicial al PP per corrupció. El Jutjat Central Penal de l'Audiència Nacional ha condemnat a quatre anys de presó l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, i considera acreditat que el partit va finançar il·legalment les campanyes electorals dels anys 2007 i 2008, quan Francisco Camps presidia la formació i la Generalitat Valenciana.



En la sentència del judici a la branca valenciana de la trama Gürtel, el jutge José María Vázquez Honrubia exposa que el PP valencià (PPCV) va finançar part d'aqeuests campanyes electorals amb diners en "B" i factures falses pagades per empresaris. Aquests mateixos empresaris implicats van confessar en la vista oral que van pagar una mica més de 1,2 milions per finançar la formació.



El jutge absol l'ex vicesepresident de la Generalitat Valenciana amb Camps Vicente Rambla, perquè "no hi ha cap vestigi" de la seva participació en la trama. El jutge, no obstant, exposa els seus dubtes. Afirma per una banda que "és possible la comissió del delicte", per part de Rambla, tot hi que hi ha una "probabilitat raonable" que no el cometés

La sentencia considera provat que, per organitzar les campanyes del 2007 i el 2008, el PP valencià va contractar a Orange Market, del grup del cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, i que es va pagar amb diner negre aportat per empresaris, a més d'ignorar la limitació màxima que fixa la llei per a la despesa electoral.



L'Audiència Nacional condemna també els principals líders de la trama Gürtel: a Francisco Correa, el jutge l'imposa cins anys i tres mesos de presó; a Pablo Crespo, cinc anys, i a Álvaro Pérez 'El Bigotes', sis anys i nou mesos, per girar factures falses perquè altres empresaris sufraguessin il·lícitament part dels actes electorals dels populars.

El tribunal condemna igualment part de l'excúpula del PPCV en aquella època. El magistrat condemna l'exgerent Cristina Ibáñez a tres anys i quatre mesos; l'exvicesecretari de la formació David Serra, a tres anys i vuit mesos, i l'extresorera Yolanda García, a quatre mesos. També condemna l'excomptable d'Orange Market Cándido Herrero, a cinc anys i un mes de presó; i l'assessor financer de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, a tres anys de presó.



Els empresaris que van confessar els pagaments han estat condemnats a penes inferiors als dos anys, substituïdes per multes, a petició de la Fiscalia.

Les noves condemnes arriben quan no fa ni tres setmanes que la mateixa Audiència Nacional va condemnar a elevades penes de presó els caps de Gürtel, a més de condemnar el propi PP estatal, com a responsable a títol lucratiu, en el judici per la primera època de la trama corrupta. El tribunal va considerar poc fiable el testimoni de l'expresident del Govern central Mariano Rajoy, i tot plegat li va costar el càrrec, ja que va obrir la porta a la moció de censura qye va presentar -i guanyar- el socialista Pedro Sànchez només una setmana després.



En aquella sentència van ser condemnats l'extresorer del PP Luis Bárcenas a 33 anys de presó; Francisco Correa, a 51 anys; l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i suposat número dos de la trama, Pablo Crespo, a 37 anys i mig; l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 38 anys; l'exconseller de la Comunitat de Madrid amb Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, a 31 anys; i l'exalcalde de Pozuelo i exmarit d'Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a 14 anys.