Les organitzacions espanyolistes i d'ultradreta han triat la jornada de reflexió prèvia al referèndum d'aquest diumenge per manifestar-se al carrer.



Milers de persones, segons l'agència EFE, s'han manifestat durant la tarda d'aquest dissabte pel centre de Barcelona en favor de la unitat d'Espanya i contra el referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya.

La marxa, convocada per diverses entitats de la dreta i la ultradreta espanyolista, ha sortit a mitja tarda de la plaça Urquinaona i ha recorregut la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume.



Amb una pancarta amb el lema "Catalunya és Espanya. Democràcia, futur i llibertat" a la capçalera i nombroses banderes espanyoles, a més d'alguna senyera i banderes europees, els manifestants han marxat entre crits com "Trapero dimissió", "Puigdemont a la presó", "No votarem "," No ens enganyen, Catalunya és Espanya "o" A per ells ".



Un cop a la plaça de Sant Jaume, alguns dels participants en la manifestació han despenjat senyeres i pancartes amb la paraula democràcia i han trencat la que hi ha a la façana de l'Ajuntament amb l'expressió "més democràcia".

Moment en què uns encaputxats intententen despenjar la pancarta amb l'expressió 'Més democràcia' de la façana de l'Ajuntament

Recomanacions de les entitats sobiranistes

Les entitats sobiranistes han fet a última hora d'aquest dissabte un seguit de recomanacions als seus seguidors i a la població en general, acompanyades d'informacions sobre el desenvolupament de la jornada.



Han demanat que s'organitzin i es mantinguin els actes i activitats lúdiques a les escoles i han aconsellat a qui pugui que es quedi a dormir la nit de dissabte en aquests centres.



A qui no pugui fer tal cosa, li han demanat que estigui al seu col·legi a partir de les 5 de la matinada i que en qualsevol cas tothom hi vagi al que tingui assignat. Contemplen, no obstant això, que hi haurà casos en els que els col·legis estiguin tancats i aconsellen a totes les persones que han de votar en aquests centres que es concentrin a la porta fins que vinguin a obrir.



Informen que en cap cas s'organitzaran punts de votació fora dels llocs habilitats.



I en relació a la probable presència policial insisteixen un cop més en la necessitat d'actuar "des de la resistència pacífica".



Un cop arribi l'administració electoral, ells s'encarregaran de la constitució del col·legi. A les 9h començarà el Referèndum i s'haurà de garantir que durant tota la jornada sempre hi hagi gent de totes les edats al col·legi per defensar-lo pacíficament. Aclareixen que tots els col·legis han d'estar nets de pancartes i restes de les activitats organitzades. "Ha de ser un punt de votació neutral i diumenge no s'hi ha d'organitzar cap activitat", afirmen.



Preveuen que la Plaça Catalunya de Barcelona "sigui l’epicentre de les celebracions del final de la jornada" on ciutadania, entitats i membres de partits polítics puguin confluir.



A altres poblacions, com Vic, Girona, Tarragona i altres, han previst fer el seguiment a través de pantalles gegants per fer un seguiment de la nit electoral.