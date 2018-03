El membre de la Crida per la Llibertat i ex-dirigent d'ERC i de CDC, Àngel Colom, ha anunciat aquest diumenge que l'organització hereva de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua la Cultura i la Nació Catalanes (La Crida) durà a terme accions no violentes que consistiran en silencis de 15 minuts per assenyalar "tots els espais d'ocupació" a partir de la setmana vinent i fins que els presos independentistes siguin alliberats. Accions que mantenen sota reserva, per a que no els puguin impedir la seva realització. L’objectiu és denunciar les ‘ocupacions’ que pateix Catalunya "per a que quedi molt clar des d’on es fan i qui les fa".

"Farem silenci com una estàtua, i no ens mouran d’allà on siguem", ha explicat Colom durant l'acte de presentació de la Crida per la Llibertat, celebrat a l'Ateneu Barcelonès, l'organització que es va conèixer com La Crida, fundada l'any1981 i que va estar activa fins a 1993.



Aquesta organització va estar liderada en aquells anys precisament pel propi Àngel Colom i l'actual diputat de la CUP Carles Riera, a més del ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que es troba en presó preventiva des de fa ja cinc mesos.



Colom s'ha mostrat satisfet dels exemples de pacifisme que ha deixat el que ha anomenat com 'revolució dels somriures', en referència a les manifestacions multitudinàries del sobiranisme i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya durant els darrers anys. Les accions de la Crida per la Llibertat seran estrictament no violentes, ha insistit.

Ha explicat que la proposta d'acció no violenta preveu accions de no cooperació amb l'Estat espanyol i accions de desobediència civil, i ha assegurat que la consulta del 9N de 2014 i al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 ja van ser actes massius de desobediència civil.



Colom ha demanat a les forces polítiques republicanes, a entitats independentistes i a la societat civil "pujar un esgraó més del que hem fet", i ha assegurat que per engegar un procés d'acció no violenta ha d'haver-hi confiança dins de l'independentisme i estalviar en retrets.

Davant els representants de la quarantena d’entitats adherides, de dirigents de la CUP, ERC, JxCat i dels ‘Comuns’, i de familiars dels polítics empresonats, Àngel Colom ha defensat l'impuls d'un moviment conjunt. Entre els assistents a l'acte es trobaven entre altres, la companya de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, el diputat de la CUP, Carles Riera, l'ex-conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras, l'ex-secretari de Comunicació del govern de la Generalitat, Enric Marin; i el diputat de Catalunya en Comú i coordinador d'EUiA, Joan Josep Nuet.



Colom els ha insistit en la necessitat de fer un pas endavant: "Aquest graó més, des de la voluntat pacífica, passa per una estratègia de lluita no violenta on no hi cap la claudicació en cap ocasió, on no hi cap la marxa enrere".



Xarxa d'observadors internacionals

El fundador del CIEMEN i de la Crida, Aureli Argemí, ha explicat que una de les prioritats de l'organització refundada és "fer una xarxa d'observadors internacionals" per defensar els drets dels independentistes presos.



Argemí ha avançat que aprofitaran les "xarxes que ja existeixen" per crear-ne una altra pròpia, i que el seu propòsit és redactar un programa d'actuacions després de l'estiu, basat en un llistat de persones, entitats i institucions disposades a col·laborar.



Ha destacat que ja compten amb la col·laboració del portal 'Catalan News Monitor', que recull l'actualitat catalana en llengua anglesa.