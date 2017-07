Eren les nou del matí quan els membres de la Mesa de les Corts es reunien per tal d'analitzar la petició de l'exdiputat de Ciutadans Alexis Marí de formar grup propi juntament amb els altres tres companys que es van donar de baixa en la formació taronja. Sobre la taula el seu escrit i el de la seva substituta Maria Carmen Sánchez, portaveu de Ciutadans, perquè no se'ls donés cobertura advertint del risc d'incórrer en un "delicte de prevaricació".

I sense dubte, han pesat més els fets que les paraules. Més ben dit les lleis, perquè la veu cantant de la reunió l'han portada els lletrats de les Corts Valencianes per a deixar clar que els diputats han de ser considerats Diputats No Adscrits (DNA), una figura que es va crear després de l'última reforma del reglament de la cambra i que determina que no poden tenir grup propi. Una decisió que era traslladada a la posterior Junta de Síndics on es produïa un debat per les conseqüències que generarà en el futur dia a dia de les Corts.

I en què es tradueix la decisió? Doncs que encara que els quatre exdiputats de Ciutadans que van abandonar el partit no han renunciat a la seva acta, Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo, no poden formar grup, però sí tenir presència a les comissions, fer preguntes en el ple i en les comissions i presentar esmenes i defensar-les. Una situació que obligarà a reestructurar les comissions per a donar cabuda als nous diputats.

Insatisfacció de Ciutadans

"No estem satisfets, és un assumpte incòmode", eren les paraules de Mari Carmen Sánchez a la eixida de la reunió que, tot i que no amagava la seva alegria perquè la Mesa no ha acceptat la petició de Marí, perquè "no entendríem que fos d'una altra manera", s'ha lamentat que "encara que no tinguin dret a grup propi ni portaveu, tindran veu i vot, podran fer preguntes al Ple, explicar el seu vot o presentar esmenes". Sense oblidar que "ens van a detreure recursos econòmics". A més a més, qüestions com ara la ubicació a l'hemicicle o en els despatxos dels grups han quedat obertes.

La qüestió clau a hores d'ara és com organitzar la institució, perquè segons el reglament els ex diputats de Ciutadans tenen dret a tenir presència a les comissions, en detriment dels seus antics companys de grup. En aquest sentit, Mireia Mollà, portaveu adjunta de Compromís, es lamentava que en funció de la Llei d'Hondt "aquest representant que perd Ciutadans, li correspon al PSOE i que per complir la llei caldrà ampliar el nombre de components de les comissions ", en l'actualitat fixat en 15 components. Una nova situació que provocarà un autèntic embolic i que ha explicat Mollà amb un exemple: "si cada exdiputat presenta 3.000 esmenes als pressupostos i decideix defensar-les una a una, tot i que la Taula els doni sols deu segons, multiplica 3.000 per 10 per quatre...". Sense dubte, un autèntic embolic.

Mireia Mollà, portaveu adjunta de Compromís

O en les sessions de control al President que s'ha fixat que tenen dret a participar en una de cada cinc, en ser quatre diputats ho farien pràcticament en totes en detriment de Ciutadans. Per aquest motiu Mireia Mollà ha insistit que demanaven “una agrupació” i ha criticat el Partit Popular perquè s'han acollit a una norma" que van crear ad hoc en el 2008 per als diputats no adscrits "en què es reflectia que en cas de ser d'una coalició de partits es podien separar i tenir en compte això de ser grup. Com que Ciutadans és un partit i els diputats s'han donat de baixa no ho han acceptat.

En la mateixa línia s'ha manifestat el portaveu del PSPV-PSOE, Manuel Mata, que no ha amagat el seu malestar i ha afegit que "alguna cosa caldrà agrupar, sumar, perquè no poden veure perjudicats els seus drets polítics". I posava com a exemple que en el pròxim debat de Política General els exdiputats podran participar incrementant els temps. Mata ha estat rotund en assegurar que "hem de revisar el que està passant i la responsabilitat és del que perd diputats", en clara al·lusió a Ciutadans. Sobre la ubicació a l'hemicicle, l'acord de la Mesa és que se situïn a l'última fila. Ciutadans els vol lluny del seu grup, però Mata recordava que el normal és que situïn en els escons propers. "Està clar que algú no vol que tinguin visibilitat", ha sentenciat.

Per la seva banda, Isabel Bonig, portaveu del PP que ha criticat "l'absència de la vicepresidenta Mónica Oltra" a l'últim ple del període de sessions, ha recordat que els diputats són ara Diputats No Adscrits i que "quan es va arribar a aquest acord el 2008 no va ser impugnat per cap grup”. Bonig a qualificat de "filibusterisme polític que vulguin uns drets que no els corresponen" i ha mostrat la seva satisfacció perquè "els lletrats ho han deixat clar".

Per la seva banda, el portaveu de Podem, Antonio Montiel, ha dit que "no està clar si la resolució de 2008 és aplicable a aquest cas" i ha recordat que intervindran per explicar el seu vot i podran presentar preguntes orals, escrites, en el ple o a la comissió.

Alexis Marí, qui se'n va anar la setmana passada a Dénia, ha optat pel silenci. Habitual a les xarxes socials, avui ha mantingut una discreta presència sense entrar a valorar la decisió de les Corts.

Finalment, queda pendent una nova reunió per fixar la ubicació definitiva dels diputats, tant a l'hemicicle com als despatxos, així com la recomposició de les comissions per a donar cabuda als quatre ex de Ciutadans.