Cuixart i Pacheco s'emplacen a mantenir les "lluites compartides" per les "llibertats"

"Sempre hem buscat els punts de consens i crec que coincidiràs amb mi que aquest objectiu és un dels principals llegats que ens van deixar dos dels nostres predecessors: l'inesgotable Joan Carles Gallego i l'enyorada Muriel Casals." Així es dirigeix el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, en una carta enviada des de la presó de Soto del Real, en què Cuixart respon a una missiva anterior del dirigent sindical en què aquest li reiterava la necessitat que ambdues organitzacions continuessin treballant en "la construcció d'un país on el catalanisme popular, el respecte a la pluralitat i l'aposta ferma per la integració de les diversitats" fossin un "punt de trobada" de les "lluites compartides".

En la carta, que Cuixart va enviar des de la presó el passat dia 21 de febrer, el president d'Òmnium recorda la "sintonia evident" entre tots dos, i la coincidència en "la necessitat de mantenir ponts de diàleg permanent amb diferents actors del catalanisme transversal, aprofitar la química existent per pensar junts en el mig termini, amb tranquil·litat".



Cuixart recorda com a exemples de "punts de trobada" algunes iniciatives en què han participat totes dues organitzacions, com ara la Taula per la Democràcia -en què també hi participaven l'ANC, UGT i altres sindicats i entitats, i que va organitzar la vaga general del 3 d'octubre, en resposta a la repressió policial del referèndum de l'1-O-. I coincideix amb Pacheco que "en una societat on el fet migratori és estructural i uns dels nostres principals motius d'autoestima, vetllar per la igualtat d'oportunitats i la defensa del bé comú esdevenen un repte col·lectiu de primer ordre". En aquest sentit, el secretari general de CCOO Catalunya havia expressat a Cuixart, en la seva missiva anterior, la necessitat de potenciar els "valors que ens han apropat col·lectivament", per "evitar una esquetxa insalvable en la societat". Tots dos coincideixen, a més, a reivindicar el concepte de "Catalunya, un sol poble".

"Avui veiem com el nostre empresonament o el del raper Valtonyc, o la censura a l'obra d'art de Santiago Sierra a ARCO denunciant l'existència de presos polítics a l'Estat, així com el segrest del llibre Fariña per part d'un jutge ens remunten a temps que crèiem superats. Avui que la democràcia està en risc, saber-nos junts en la lluita compartida per un país més just fa més lleugera la meva privació de llibertat", escriu Cuixart. Que es mostra optimista quan afirma que la societat "sabrà superar l'actual retrocés democràtic que vivim".