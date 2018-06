El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de fa vuit mesos exactament, ha demanat aquest dissabte a l'independentisme que aposti per "el diàleg permanent, però sense renunciar a res".



Ha estat el missatge central que ha adreçat des de la presó de Soto del Real a l'assemblea de l'organització cultural sobiranista, a la qual han assistit més de 2.500 persones i on ha estat reelegit pràcticament per unanimitat, amb la xifra rècord de més de 28.000 vots.



Es tracta del suport més ampli rebut mai per un president de l’entitat, que també és el primer que exerceix aquest càrrec privat de llibertat per l'Estat espanyol.

Assemblea d'Omnium Cultural al Pabelló de la Vall d'Hebron de Barcelona / Òmnium Cultural

Davant els canvis que s’han donat en les darreres setmanes en la conjuntura política, Cuixart ha dit que “al marge de la direcció política real que emprengui el nou govern espanyol del PSOE, el sobiranisme democràtic no pot focalitzar la seva estratègia en el moviment antirepressiu.



El president d’Òmnium, no obstant ha remarcat que davant el judici a la democràcia de l’Estat espanyol, hi ha una “oportunitat única per internacionalitzar la vulneració de drets i llibertats a l’Estat”.



Ha recordat que el treball per fer de Catalunya un país d'acolliment per a les persones migrants, la defensa del model educatiu català i la lluita contra les desigualtats de tot tipus, constitueixen els pilars de l'activitat d'Òmnium, però no ha oblidat la reivindicació del dret de Catalunya a decidir sobre el seu futur polític:



“L’assoliment de la República serà possible tard o d’hora si aquesta és la voluntat del poble de Catalunya", ha afirmat.



En la cloenda d'aquesta assemblea, la més multitudinària en la llarga història d'aquesta organització, seu vicepresident primer, Marcel Mauri, ha anunciat que, en les properes setmanes, l’entitat inaugurarà una delegació permanent a Brussel·les, que esperen que representi un pas més per la internacionalització de la lluita pels drets civils assenyalada per Cuixart.

Mauri ha demanat als assistents que converteixin la tristor en motor d’acció: “prou de plorar els nostres presos; sortim a reivindicar-los perquè en la lluita per la seva llibertat hi ha la llavor de totes les victòries”, ha dit. El vicepresident ha posat especial èmfasi en tancar les especulacions sobre l'acostament dels presos: "No ens valen debats estèrils sobre acostaments a presons catalanes. Això seria únicament complir la Llei", ha afirmat. “L’únic que ens val és l’alliberament immediat de tots els ostatges d’aquest sistema vell i caduc que només busca revenja”, ha remarcat.

El vicepresident de l’entitat ha reiterat que el paper d’Òmnium és “la construcció col·lectiva d’una societat transformadora", basada en "la justícia social, els drets civils i l’empoderament ciutadà”. “Volem ser generadors de consensos perquè no renunciarem mai a ser més i a fer sòlida la majoria que ara tenim”, ha afegit. "És hora de posar les bases per a un projecte ampli, generós i transversal que no pot renunciar a res ni prescindir de ningú", ha insistit.



Ha considerat que el poble català "va guanyar el dret" d'autodeterminació amb les votacions de l'1 d'octubre, que han de ser, ha dit, "la base del futur i dels consensos del país". "En els últims mesos -ha assenyalat- hem comprovat com l'Estat ha exercit la violència, la intimidació i la venjança contra una part de la seva població. I un Estat així perd tota la seva legitimitat", ha asseverat.



Catalunya, ha advertit, "no viu a les portes de cap confrontació civil", en al·lusió a unes recents declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, i ha qualificat d'"irresponsables" i "indecents" a aquells que aixequen "la bandera de la infàmia".



L'assemblea massiva, reunida el Pavelló Municipal d'Esports de la Vall d'Hebron de Barcelona, s'ha convertit en un homenatge a Cuixart i, per extensió, a la resta de presos polítics i exiliats. Un pilar de castells dels castellers de Vilafranca del Penedès n’han recordat l’absència amb crits de llibertat i un sonor aplaudiment ha acompanyat els familiars dels presos que han pujat a l’escenari per rebre l’escalf dels assistents.



Entre els assistents es trobaven el president de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent, i també dirigents dels Comuns, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.