La CUP es decanta pel sí als pressupostos de la Generalitat

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. La militància de la CUP ha decidit facilitar l'aprovació dels pressupostos del Govern de Puigdemont. A diferència del que va passar amb els comptes de l'any passat, tot i que el context òbviament és diferent del de la passada primavera, la formació de l'esquerra independentista ha decidit permetre que els pressupostos de la Generalitat tirin endavant. Ara bé, no és un sí acrític, sinó que condicionat i amb un límit temporal: si al setembre no s'ha celebrat el referèndum d'autodeterminació, la CUP retirarà el seu suport al govern de Junts pel Sí i, per tant, provocarà la convocatòria de noves eleccions, ha afirmat Quim Arrufat, portaveu del secretariat nacional (l'executiva) cupaire, en roda de premsa.



Entre dimarts i divendres les assemblees territorials de la CUP, que agrupen les assemblees locals de la formació, han celebrat trobades plenàries per decidir el seu posicionament al voltant dels comptes. A diferència del que va passar durant la fallida investidura d'Artur Mas i durant els pressupostos de 2016, en aquesta ocasió el resultat no ha estat ajustat, sinó que la victòria del sí als pressupostos ha estat molt clara. En concret, hi ha hagut 39 vots a favor, 22 en contra i dues abstencions. En només dues assemblees territorials, la de Barcelona i la del Baix Llobregat, el no als comptes ha rebut més suport, mentre que en algunes més el resultat ha estat igualtat i en bona part el sí s'ha imposat amb rotunditat.



Diverses fonts han destacat que a tots els nivells el debat ha estat «molt constructiu» i molt menys tens que les anteriors votacions decisives que va afrontar la formació. En qualsevol cas, la decisió no suposo un sí acrític a uns comptes que el conjunt de la CUP veu com a «continuistes» i que en general no suposen una «reversió de les retallades» dels darrers anys, sinó que es plantegen com un moviment tàctic per evitar que l'executiu de Junts pel Sí pugui culpar els anticapitalistes de la hipotètica no convocatòria d'un referèndum vinculant. La pilota, per tant, passa ara a la taula de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.



Crítiques als comptes

Un cop finalitzada la reunió del Consell Polític, han comparegut la diputada Eulàlia Reguant i l'exdiputat Quim Arrufat, que ara exerceix de portaveu del secretariat nacional de la formació. Ambdós han estat molts durs amb el projecte de pressupostos que ha elaborat el Departament d'Economia que encapçala Oriol Junqueras i han deixat clar que el sí als comptes -que es materialitzarà amb el vot favorable de dos diputats i l'abstenció dels altres vuit- respon només a la voluntat de facilitar el «procés de ruptura amb l'Estat» i l'obertura d'un procés constituent.



«És un sí a la ruptura democràtica, un sí a la convocatòria del referèndum sense demanar permís ni perdó, un sí a l'obertura d'un procés constituent, però és un no a uns pressupostos que no toquen privilegis i que mantenen les mateixes estructures desiguals de 35 anys d'autonomisme convergent», ha afirmat Arrufat. L'exdiputat ha definit l'aval als comptes com un «sí condicional que té data de caducitat», i ha concretat: «si al setembre no hi ha referèndum, la CUP retirarà el suport al govern i provocarà que hi hagi noves eleccions». Segons els cupaires, l'executiu ha de tenir preparat el referèndum «no pactat i unilateral» abans de l'estiu, perquè es pugui celebrar al maig si fes falta, i Arrufat ha volgut subratallar que «no ens podem permetre un altre 9-N», en referència a la consulta no vinculant del 2014.



Per a Arrufat, després dels resultats de les darreres eleccions espanyoles, ara mateix l'única «finestra d'oportunitat» que hi ha a l'Estat per fer caure el «règim del 78» és la qüestió catalana, que a través del referèndum i l'obertura d'un procés constituent «pot ser un revulsiu pel conjunt dels pobles d'Europa». El portaveu del secretariat nacional cupaire també ha demanat que «s'acabin els xantatges» que, segons ell, ha protagonitzat l'antiga Convergència, amb referència a la negativa a convocar eleccions després del 9-N si no hi havia una candidatura unitària o, més recentment, amb el relat que si no hi havia pressupostos no hi hauria referèndum.

"No són els pressupostos que necessita el país"

La diputada Eulàlia Reguant s'ha centrat més explícitament a qüestionar els comptes, amb l'argument que «no són els pressupostos que necessita el país». «Després d'anys de grans desigualtats, no fan un esforç real redistributiu, ni aborden les polítiques socials de manera valenta», ha afirmat la diputada, encarregada de negociar amb l'equip de Junqueras els comptes. Segons la CUP, les darreres millores plantejades per l'executiu -que serviran fonamentalment per ampliar la partida destinada a Ensenyament- només responen a la dècima de dèficit autonòmic que ha augmentat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Per tot plegat, la CUP ha decidit mantenir vives les seves esmenes als comptes amb la intenció que durant el debat parlamentari alguna pugui tirar endavant per «millorar-los».