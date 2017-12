La decisió del Suprem aixeca una nova onada d'indignació

Òmnium Cultural ha cridat a convertir la "ràbia" i la "indignació" per la decisió del Tribunal Suprem en "energia per seguir construint una societat justa i cohesionada" i en vots per "omplir les urnes de llibertat". L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha assenyalat que es tracta d'un fet que posa de manifest "l'arbitrarietat de la justícia espanyola".



"No descansarem fins que torneu a casa", ha dit el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri. "Queda molt clar que aquest és un procés polític" que "es fa molt difícil d'entendre", ha afirmat el president de l'ANC, Agustí Alcoberro.

Són algunes mostres de la infinitat de reaccions a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de mantenir empresonats el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, el conseller d'Interior Joaquim Forn i als líders de ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, perquè considera que existeix un "risc de reiteració delictiva".



El portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat en una anotació en el seu compte de twitter la resolució judicial: "Convertim la ràbia i la indignació en energia per seguir construint una societat justa i cohesionada i, sobretot, en vots que omplin les urnes de llibertat".



El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i el del PSC, Miquel Iceta, han valorat com a noticia molt dolenta la decisió del jutge del TS.



Domènech ha qualificat els empresonaments de "profundament injustos" i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat que la reclamació de llibertat s'expressi també a les urnes.

Absolutament injust mantenir uns empresonaments provisionals que no s'haurien d'haver produït mai. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 4 de desembre de 2017

És increïble tan poca justícia i sentit comú.

Seguim lluitant per treure’ls a tots de la presó i portar-los a casa! Fem-ho també el #21D! #LlibertatPresosPolítics — Marta Pascal (@martapascal) 4 de desembre de 2017

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha anunciat la presentació d'un recurs contra la privació de llibertat d'Oriol Junqueras i de la resta de consellers. Ha explicat que la interlocutòria del jutge del Suprem, en la seva opinió, només té "una lògica política" i no jurídica.



En una compareixença al costat dels membres de la seva candidatura a les eleccions del 21D, Marta Rovira ha denunciat l'existència de quatre causes judicials obertes contra persones implicades en el procés sobiranista pels mateixos fets: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Jutjat d'instrucció número 13, la qual cosa considera que és totalment irregular.

Rovira ha assenyalat, a més, que el fet de mantenir candidats a la presó nega de forma clara el seu dret elemental a participar en la campanya electoral i a defensar el seu projecte polític, i també el dret dels electors a conèixer les seves propostes. ERC considera que aquest fet impedeix que la campanya electoral es realitzi amb garanties democràtiques.



Sortides de presó

Els diputats d'ERC Joan Tardá, Gabriel Rufián i Ester Capella, entre altres persones, s'han desplaçat aquest matí a la presó de Estremera (Madrid) després de conèixer la decisió del jutge Pablo Llarena de deixar en llibertat sota fiança a sis conselleres i consellers i de deixar empresonats el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquin Forn.



Rufián i Capella han entrat a la presó passades les 12.20 hores, mentre que el portaveu parlamentari d'ERC ho ha fet 15 minuts després en un cotxe, segons ha pogut constatar l'agència Efe.



Les conselleres Meritxell Borrás i Dolors Bassa, han sortit de la presó d'Alcalá Meco en llibertat sota fiança de 100.000 euros a primera hora de la tarda d'aquest dilluns, on han estat acollides per familiars i companys.

Les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa poc després de sortir de presó

Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Rull i Josep Turull no han pogut sortir de la presó d'Estremera fins dos quarts de set de la tarda, a pesar que feia hores que havien fet efectiva la fiança de 100.000 euros imposada pel jutge per a cadascun d'ells.

Rivera demana als empresonats que respectin la decisió

Les xarxes socials s'han omplert de manifestacions de solidaritat de personalitats de la vida política i social, però també s'han donat a conèixer declaracions com la del líder de C's, Albert Rivera, que ha expressat aquest dilluns el seu "respecte absolut" per la decisió del Suprem de mantenir a presó el vicepresident i els dos consellers, a més del president d'Òmnium, afegint que espera que ells també respectin la decisió judicial.

​

Coincidint amb l'inici de la campanya electoral de cara a les eleccions del 21 de desembre, Rivera ha comentat que "tots els lliures d'imputacions" podran fer campanya, però no ha volgut entrar a valorar si la decisió del jutge suposarà major mobilització en l'electorat.



La decisió del magistrat del Suprem comporta que Junqueras (ERC) i Forn i Sánchez (Junts pel Catalunya) no puguin participar en la campanya electoral que comença a les dotze de la nit d'avui, encara que no impedeix que siguin candidats el 21D. En el cas de Jordi Cuixart, ell mateix va renunciar a anar en llistes electorals.