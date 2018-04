"Tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils", ha proclamat Txell Bonet, llegint un text del seu company, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real, al final de la manifestació de centenars de milers de persones que ha tingut lloc aquest diumenge a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics i donar resposta a la conculcació de les llibertats democràtiques bàsiques.



Oriol Sànchez, en nom del seu pare, Jordi Sànchez, ha denunciat immediatament després "les violències inventades! i els "fets tumultuosos imaginaris" que s'han utilitzat per encausar-los.

Els carrers de la capital de Catalunya presentaven des de mig matí l'aspecte inconfusible de les jornades de grans mobilitzacions. La carretera de Sants, l'avinguda del Paral·lel s'han començat a omplir de gent des de molt abans de les 12:30, hora oficial de convocatòria de la marxa, convertida en concentració al llarg del recorregut previst, des de la Plaça d'Espanya fins les xemeneies de la Canadenca i les Drassanes.



Els mitjans de transport públic havien estat reforçats i des de poblacions d'arreu de Catalunya s'han desplaçat gairebé un miler d'autocars.



La manifestació, que comptava amb el suport d'un ampli ventall d'organitzacions i entitats, ha estat convocada per la plataforma Democràcia i Convivència, un espai nascut per respondre a la voluntat de crear un front en defensa de les llibertats democràtiques.

El color groc que distingeix la campanya en favor de la llibertat dels presos polítics ha estat omnipresent en la indumentària dels assistents, que han desplegat milers de senyeres estelades, però Democràcia i Convivència aplega un gran nombre d'entitats de diferent caràcter, sobiranistes i purament professionals, sindicals i veïnals. Des d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) fins la Federació d'AMPA de Catalunya (FAPAC) o l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya; des de Comissions Obreres, UGT i Unió de Pagesos fins la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya.



El lema unitari que ha presidit la marxa ha estat "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!".



Aquest dilluns es compleixen sis mesos des que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sànchez, van ser empresonats, i la multitud els ha recordat, juntament amb Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull, per reclamar amb crits i pancartes el seu alliberament, a més del retorn dels exiliats.



Poc abans de les 13 hores la marxa ha començat a caminar. Passades tres quarts d'una, La Plaça d'Espanya i l'Avinguda del Paral·lel es trobaven plenes i encara es veia gent que arribava pels carrers adjacents.

Aspecte de la manifestació a Barcelona. | (ALBERT GEA | REUTERS)

A banda de les senyeres estelades, s'ha fet notar la gran diversitat de missatges a cartells en favor de la llibertat, de l'alliberament dels presos, reivindicació de la presidència per a Carles Puigdemont, pancartes dels sindicats, en contra de la criminalització dels CDR ("Tots som CDR"); nassos vermells, com a símbol d'exigència de llibertat d'expressió, a més de colles castelleres i corals que s'han donat cita per interpretar l'Estaca, el Cant dels Ocells i Els Segadors. ​

Els manifestants han exhibit missatges molt diversos a cartells i pancartes / Carles Bellsolà

Més enllà de les sigles i noms d'entitats, Democràcia i Convivència recull d'alguna manera el llegat de la Taula per la Democràcia, que va convocar la vaga general del 3 d'octubre en protesta per la repressió del referèndum d'autodeterminació del dia 1. Es tracta d'una plataforma unitària que, tal com assenyala en el seu manifest, ha sorgit per "defensar les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia". Un espai plural que manifesta explícitament "preocupació per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques i la polarització social produïda en l’actual situació, del país".

"Considerem que els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva i, per això, demanem a totes les institucions catalanes, de l’Estat i europees que cerquin les formes i espais per al diàleg i la negociació política", afirma en el mateix text, no descarten "cap forma pacífica de mobilització i resposta de país".