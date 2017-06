Una quantitat considerable d'edificis de la ciutat de Barcelona s'estan omplint de cartells que exhibeixen resistència contra l'expulsió del veïnat dels seus habitatges.



El lema 'No ens faran fora' identifica una lluita col·lectiva contra una pràctica que es generalitza entre determinades empreses immobiliàries -la majoria propietat de fons inversors estrangers- que compren blocs sencers amb famílies dins, sense importar que estiguin al corrent de pagament del seu lloguer o que el contracte segueixi vigent.



És per això que el mes de maig va néixer el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona, que ara ja compta amb més de 500 persones afiliades i que aquest divendres celebra la segona assemblea amb un objectiu clar: denunciar quines empreses inversores estan expulsant els inquilins dels seus habitatges amb mètodes, fins i tot, coercitius.

Jaime Palomera, portaveu del sindicat, així ho avança a Públic: “Barcelona és un exemple de ciutat on no només hi ha petits o mitjans propietaris, sinó que cada vegada hi ha més inversors que compren edificis sencers i el seu negoci és llogar-los. El que farem [el sindicat] és començar a denunciar aquests inversors amb noms i cognoms, a totes les empreses que fan assetjament immobiliari contra els veïns i les veïnes”. Tot i que no vol avançar els noms dels grups immobiliaris contra els quals es prendran accions de denúncia pública, a Barcelona s'ha registrat la compra d'edificis amb llogaters dins per part de les inversores MK Premium, Norvet Negotial, Elix Delta, Varia o Optimum RE Spain. Segons el mitjà La Directa, que cita un informe elaborat pel Grup Tecnocasa amb la Universitat Pompeu Fabra, aquestes empreses d'inversió ja acaparen el 43% de la compra de pisos a Barcelona i superen el 80% quan es tracta dels barris més cèntrics.

Els tipus de mètodes d'expulsió a inquilins que encara estan en règim de lloguer inclou, com explica Palomera, tall de subministraments, que l'ascensor deixa de funcionar, obres no consentides, pressió constant de l'inversor per abandonar l'habitatge, entre d'altres. Segons relata, hi ha inquilins que “accepten aquestes formes d'assetjament perquè entenen que formen part del contracte de lloguer”. Precisament, fa pocs dies, un veí de l'edifici Lancaster 13 del barri del Raval va interposar la primera querella criminal contra la immobiliària MK Premium per utilitzar aquestes pràctiques per fer-lo fora del seu habitatge, conegudes cada cop més com a 'mobbing immobiliari'.

Les 'socimi' i el negoci del lloguer

Palomera atribueix al Reial Decret del 2012 del PP, que va permetre mecanismes d'inversió com les SICAV i tributar a un tipus reduït, el fet que “molt capital es comencés a llançar al mercat immobiliari”. “L'objectiu de les 'socimi', que són societats d'inversió immobiliària, és llogar. D'aquesta manera, els beneficis que extreuen del lloguer els reparteixen en forma de dividends entre totes les empreses que han invertit en la societat d'inversió”, argumenta. I, per això, insisteix: “farem les accions que siguin necessàries per visibilitzar que hi ha actors que s'estan beneficiant d'aquesta llei del 2012 sense tributar pràcticament res”.

Trobada de blocs en lluita

Durant l'assemblea d'aquest divendres hi haurà una trobada de blocs afectats per l'assetjament immobiliari, que han estat o poden ser adquirits per aquests grans grups inversors, amb l'objectiu de “fer una xarxa d'edificis en lluita per federar-los i créixer” i “recollir els tipus de violència immobiliària que hi ha”. “Volem que s'apropi a l'assemblea qualsevol persona que es trobi en perill de perdre el seu habitatge per un d'aquests inversors, -afirma- i que vegi que hi ha maneres d'organitzar-se, no només persones dels blocs que ja estan en lluita, sinó d'altres afectades”.

Proliferació de pancartes a edificis de Barcelona

Palomera confirma que participaran en l'assemblea els edificis en lluita de Roger de Flor 209 -on 24 famílies comencen a ser expulsades-, Entença 151 i un altre bloc afectat de l'Hospitalet de Llobregat. Però la llista pot ser molt més llarga: Tetuan 31, Nou de la Rambla 128, Lancaster 13, entre altres, encara amb cert temor a organitzar-se. El bloc de Leiva 37 del barri d'Hostafrancs, que també està convidat, és l'exemple més significatiu de lluita veïnal amb resultat d'èxit després que l'Ajuntament de Barcelona hagi accedit a comprar l'edifici per aturar la venda a un fons inversor i hagi aturat d'aquesta manra l'expulsió dels veïns.



En aquesta assemblea del sindicat, que es desenvoluparà als Jardinets Montserrat a partir de les 7 de la tarda, també es farà un taller d'assessoria sobre la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) en vigència perquè, com descriu Palomera, “existeix una llei però hi ha un desconeixement dels nostres drets”. “És un taller orientat a conèixer aquesta llei i on les persones podran compartir problemàtiques per veure que no és un fet individual, sinó col·lectiu”, argumenta. A més, es pensaran noves formes d'organització per afrontar la situació del lloguer, que van des de penjar més pancartes de denúncia als edificis com d'engegar accions de desobediència contra aquest tipus de 'desnonaments invisibles'.