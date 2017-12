Manel Riu, el veí de Tremp acusat d'un delicte d'incitació a l'odi i revelació de secrets a les xarxes socials, acaba de rebre la citació per declarar en diligències prèvies davant el jutge. "La Guàrdia Civil m'ha denunciat per 119 tuits publicats a les xarxes en els últims dos mesos on me'n foto del rei, el Rajoy i la Soraya Sáenz de Santamaria, entre d'altres", explica molt tranquil. "No tinc por i continuaré escrivint allò que em vingui de gust", sentencia.

2/5 Tuit denunciat per la Guardia Civil:https://t.co/kYL7jzwQvI — Manel Riu Fillat (@Mireiagalindo) 12 de desembre de 2017

De moment ja ha enviat tota la paperassa al seu advocat perquè aquest dijous ha de demanar hora també al procurador. Un cop fets aquests tràmits haurà de presentar-se el 18 de gener a les deu del matí al jutjat de Tremp. "El jutge em cridarà a mi i als guàrdies civils i demanarà un dictamen al fiscal que decidirà si ho arxiva o ho porta a judici oral. Són rucades però com resulta que estem en una situació especial ves a saber tu que pot arribar a passar", assegura Riu. "Si a última hora m'haguessin de posar a la presó m'és igual. Prefereixo la presó a haver de callar. Jo crec que estan desesperats i actuen sense coneixement", afirma. A més, aquest professor d'institut té molt clar que aquesta denúncia i la citació al jutjat no el faran arronsar-se. "Ja no tinc edat perquè em faci por res", assegura.

Ja el van acusar en una altra ocasió



Manel Riu ja va ser detingut per la Guàrdia Civil i traslladat a comissaria el passat 16 de novembre. Se l'acusava d'un presumpte delicte d'incitació a l'odi arran d'uns altres comentaris a les xarxes socials on denunciava la violència policial l'1 d'octubre. Riu, però, es va acollir al seu dret a no declarar, i va ser deixat en llibertat després de signar uns documents al costat del seu advocat. Ara ha tornat a ser denunciat en el que ell veu com "una persecució". "Van a sac, l'aplicació de l'article 155 té uns efectes polítics evidents, però també té uns altres efectes més psicològics: se senten autoritzats a tot. És com el fenomen dels grups feixistes que s'han dedicat a repartir llenya després de cada manifestació nacionalista i que ningú els ha denunciat. El 155 és barra lliure!", diu aquest docent.

Manel Riu no ha dubtat a compartir a les xarxes la seva sorpresa perquè l'hagin denunciat per comentaris fets a Twitter, que ell creu que entren dins de la seva llibertat d'expressió i que mai haurien de ser considerats com un delicte. Un exemple d'aquests missatges és aquest que va publicar el 9 de novembre: "Fins ara ens hem ajustat a la primera estrofa dels Segadors. Des d'avui hem d'activar la segona. I, quan estiguem preparats, la tercera". No entén que té de denunciable aquest missatge. "Això meu és un escarment i el que volen és acollonir la gent", afirma Riu. De totes maneres en una altra piulada d'aquest dimecres a les xarxes demana als catalans que vagin a votar el dia 21D i que ho facin per la CUP, Junts

Per Catalunya o ERC. "Si ho feu per aquests, esteu votant per la meva llibertat i la vostra", assegura al missatge.

CODA 2/2

Als papers de la denúncia, la Guardia Civil hi afegeix: "A continuación copiamos la letra de los Segadors y ponemos en rojo la segunda y tercera estrofas:". I sí, tu, agafen la Wikipèdia i en posen un pantallasso a la denúncia (la lletra dels Segadors, denunciada, au!): pic.twitter.com/HJ1dy2xvQn — Manel Riu Fillat (@Mireiagalindo) 12 de desembre de 2017

La situació que viu aquest professor de Tremp se suma al conflicte obert a diferents col·legis de La Seu d'Urgell arran dels fets de l'1 d'octubre, i que també han portat set docents a declarar al jutjat. En aquell cas, no va ser per expressions a les xarxes socials, sinó per haver tractat a classe amb els alumnes sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre. En aquell cas, els mestres sí que van respondre les preguntes de la Fiscalia i del jutge i van negar els fets pels quals els investiguen.