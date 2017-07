El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha anunciat formalment aquest dijous que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicarà divendres la convocatòria de 450 noves places pel cos de Mossos d'Esquadra, en compliment del compromís adquirit pel Govern català al Parlament de Catalunya.



Jané ho ha justificat com a una mesura indispensable per atendre les necessitats de seguretat de Catalunya, entre les quals ha esmentat les tasques derivades de la lluita contra "l'amenaça gihadista".



Les noves 450 places s'afegeixen a les 50 aprovades pel ministeri d'Hisenda, que en conjunt sumarien les 500 previstes en els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya.



A partir de dissabte, les persones interessades en formar part del cos de la policia catalana podran inscriure's per passar les proves per optar a una de les 500 noves places que es crearan, segons ha dit Jordi Jané. Per fer-ho, tindran vint dies per fer la inscripció.



En aquesta nova convocatòria es canviaran alguns dels requisits per accedir-hi. S'elimina, per exemple, el topall d'edat de 35 anys i s'hi podran presentar persones d'entre 18 i 65 anys. I pel que fa a la formació, ja no n'hi haurà prou amb tenir l'ESO, ja que es demanarà com a mínim tenir el títol de batxillerat.



Les bases del concurs es podran conèixer a tarvés de la pàgina web de la Generalitat.



Els nous Mossos d'Esquadra acabarien el procés de selecció i la seva formació a finals del 2018 o inicis del 2019, quan començarien a treballar.



La Generalitat té previst fer una altra convocatòria el 2018 amb la creació de 500 places més.



Aquest dimecres però, el Ministeri d'Hisenda que s'havia mostrat satisfet amb la limitació a 50 de l'oferta pública de places per als Mossos d'Esquadra, havia demanat informació a la Generalitat sobre un decret amb una nova oferta de 455 efectius.



Fonts d'aquest ministeri havien assenyalat que l'acord publicat dimecres al DOGC, que fixa en 50 l'oferta parcial de places d'escala bàsica de mossos, "dóna per tancada la controvèrsia" respecte a aquest assumpte .



La petició d'informació, deien les fonts de la Hisenda estatal és "un tràmit habitual" que no ha de predisposar a una resposta negativa.



El Ministeri d'Hisenda havia enviat un requeriment a la Generalitat advertint que només podia oferir 50 noves places en els Mossos d'Esquadra, atenent a la taxa de reposició.