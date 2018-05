'Desemparats': quan els serveis de menors es passen de frenada

"Partim de la premisa que els serveis socials de menors salven vides literalment" així explica Montse Armengou, coautora del documental Desemparats de TV3, la base del seu treball sobre actuacions minoritàries de l'administració on els protocols no han funcionat bé. En el primer capítol, Dolor' que es pot veure aquest dimarts a les 21.55h, "es mostren casos de famílies a les quals els han retirat la tutela dels seus fills de manera injusta. Això fa que en alguns d'aquests casos, els nens que han anat a un centre de menors hagin trobat més situacions de perill que a casa seva" assegura Armengou.

Dolor es fixa en aquells casos en què el sistema ha fallat i, per tant, ha provocat una terrible i innecessària situació de trencament familiar. "Una família d'Altafulla va perdre el seu menor per errades dels serveis mèdics, ja que li van trobar unes cicatrius al cap que eren del part i ho van considerar alarmant i que podia venir d'abusos per part dels pares". La família ho va poder demostrar amb els informes de l'hospital on havien tingut la criatura, però van trigar més de dos anys i mig a recuperar-la". Aquest és només un dels exemples que veuran la llum nit en el documental. que neix de les queixes que fa arribar la ciutadania als periodistes de TV3. També hi apareixen altres situacions en què els pares no poden recuperar els seus fills i que mentrestant, han d'acceptar un règim de visites escàs, així com alguns que no els recuperen mai.

Armengou deixa clar que "parlem de casos minoritaris però que sembla que la tendència augmenta per un excés de frenada dels serveis socials. Hi va haver un punt d'inflexió amb el cas Alba, el cas d'una menor que pateix una discapacitat del 90% a causa dels cops i les pallisses rebudes per part del seu padrastre quan tenia cinc anys d'edat. A partir d'aquest moment l'administració, per protegir els menors, ha teixit una sèrie de protocols que s'han de complir. La roda, quan s'engega, costa molt d'aturar".

Centres de menors amb beneficis privats

El segon capítol, que es podrà veure el dimarts 29 de maig a les 21.55h, se centra més en com viuen aquests menors als centres tutelats. "El 80% dels centres són privats i haurien de ser gestionats per entitats sense afany de lucre. No obstant això, hem acabat trobant entramats d'empreses que en treuen beneficis", explica Armengou. Nois i noies que han viscut en centres de menors comparteixen a Sense ficció les seves experiències, abusos, intimidacions, pors i, també, l'alliberament de la sortida o l'escapada d'aquell lloc que els angoixava.



Per a la periodista catalana, fer aquest treball ha estat "entrar en un món nou que desconeixia i alliberar-me de prejudicis que portem de sèrie. Tots pensem que només els retiren els fills a les famílies desestructurades o amb situacions d'abusos, violència o bé alcoholisme però te n'adones que li pot arribar a passar a qualsevol persona". Armengou afegeix que no és un treball contra els serveis de menors ja que "són imprescindibles i salven vides, però s'ha ampliat tant la zona de risc que ara es peca per excés". I aquí és on Desemparats vol aprofundir, en els errors del sistema.