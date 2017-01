La desigualtat entre barris de Barcelona s'estabilitza

BARCELONA.- El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicat aquest dilluns que les desigualtats entre els barris de la ciutat es van estabilitzar el 2015 per primera vegada després de registrar augments constants des del 2007. Així, els veïns del barri més ric, Pedralbes, disposen d'una renda que multiplica per 7,2 la del barri més pobres, que és Ciutat Meridiana. "La tisora no continua obrint-se. Ara el repte és tancar-la, però hi ha un canvi en aquesta tendència", ha assegurat Pisarello en una roda de premsa al costat del director del Gabinet Tècnic de Programació, Ramon Canal, per presentar l'informe Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita de Barcelona, amb dades corresponents al 2015.



Pisarello ha destacat que Nou Barris es va mantenir com el districte amb menys renda -s'hi ubiquen vuit dels deu barris més pobres-, però va deixar de caure respecte a la mitjana de la ciutat, que ha augmentat un 2,9%, i arriba als 19.775 euros bruts anuals, cosa que Pisarello ha atribuït a l'augment de l'ocupació i a l'"enfortiment de la situació econòmica a la ciutat".

El dirigent de Barcelona en Comú ha admès que, "en termes generals, Barcelona continua amb unes desigualtats que són preocupants", fet que, segons ell, justifica les polítiques que el govern d'Ada Colau impulsa per generar ocupació; millorar-ne la seva qualitat i la contractació social; advocar per un salari mínim de ciutat, i exigir una regulació dels preus de lloguer, segons ell. "Som conscients que això té a veure amb la feina, però no significa que la qualitat de la feina hagi millorat ni que les famílies arribin a final de mes", ha reconegut el tinent d'alcalde.

Des del 2007, les classes mitjanes han perdut pes, mentre que més persones s'ubiquen a les baixes

Per a Pisarello, l'informe permet seguir considerant Barcelona una ciutat de rendes mitjanes, ja que el 44,2% de la població es va situar el 2015 en aquest tram, tot i que ha baixat dos punts respecte al 2014, quan era del 46,8%, mentre que el 2013 es va situar en xifres similars a les actuals -al 44,3%-, 14 punts per sota del 2007, quan el 58,5% dels barcelonins se situaven entre la classe mitjana-alta i la mitjana-baixa.



La classe mitjana-baixa és la que més ha baixat des del començament de la crisi -des del 38,2% el 2007 al 25% el 2015-, mentre que les classes molt baixes i baixes van augmentar del 36,7% al 39,3% del 2014 al 2015 -pujant des del 21,7% del 2007-, i les altes i molt altes es van mantenir prop del 16,9%, caient del 19,7% el 2007.

Els més rics i els més pobres

Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i l'Eixample es mantenen com els barris amb més renda, seguits per Gràcia, Ciutat Vella -que puja del penúltim lloc al sisè-, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc, en una llista que tanquen Sant Andreu -que cau del setè al novè-- i Nou Barris, que es manté com el districte amb les rendes més baixes. Per barris, els que tenen una renda més alta són Pedralbes -a les Corts-, les Tres Torres, Sant Gervasi-Galvany, Sarrià i Sant Gervasi-Bonanova -els quatre a Sarrià-Sant Gervasi-, mentre que els que en tenen menys són Ciutat Meridiana, Trinitat Nova (Nou Barris), la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc), Vallbona (Nou Barris) i Trinitat Vella (Sant Andreu).



La majoria de barris van mantenir la renda estable respecte l'any anterior, tot i que han baixat la seva renda més de quatre punts els barris de Ciutat Meridiana; Canyelles; Vila de Gràcia; la Nova Esquerra de l'Eixample; Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes; la Font d'en Fargues; Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i el Besòs i el Maresme.