Detenen dos regidors de la CUP de Reus que van criticar la presència policial a la ciutat per l'1-O

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres, passades les 12.00h, els regidors del grup municipal de la CUP de Reus Marta Llorens i Oriol Ciurana. El jutjat número 2 de Reus havia ordenat detenir-los abans d'aquest dijous a les nou del matí per "incompareixença". Tots dos estan investigats per un suposat delicte d'"incitació a l'odi", per haver signat un manifest que criticava la presència d'agents del cos de la Policia Nacional a la ciutat amb motiu del referèndum de l1-O, i havien desoït dues citacions prèvies per declarar al jutjat.

Els dos regidors cupaires han estat detinguts poc després de fer declaracions als mitjans a la plaça Mercadal, davant el consistori. Quan han tornat a entrar a l'edifici municipal, dos agents dels Mossos de paisà els han identificat i detingut al vestíbul de l'ajuntament. Els detinguts han estat traslladats a la comissaria dels Mossos a la ciutat, i molt probablement passaran la nit detinguts, abans de declarar dijous a les nou del matí davant el jutjat.

Just després de les detencions, s'han convocat concentracions de protesta davant l'edifici de l'ajuntament, aquest mateix dimecres, i aquest dijous davant dels jutjats.

En dues interlocutòries signades dimarts a la nit, la jutge substituta Maria José Nadal ordena la detenció dels dos regidors cupaires, després que aquests es neguessin a comparèixer en dues ocasions al jutjat. Els regidors anticapitalistes al·leguen que el tribunal que els requereix no els representa i per aquest motiu fonts de la defensa han confirmat que s'acolliran al seu dret de no declarar.

Poc abans de ser detinguts, els dos encausats han afirmat, en declaracions als mitjans a la plaça Mercadal de Reus, on s'hi ha han concentrat un centenar de persones per donar-los suport, que seguirien treballant a l'ajuntament fins que els agents dels Mossos d'Esquadra compareguin per fer efectiva la seva detenció. "Ja saben on són i on vivim", ha subratllat Ciurana.



El regidor cupaire ha valorat la situació dient que l'Estat "està organitzant tota la maquinària per reprimir-nos", i ha puntualitzat que el concepte "democràcia" ha estat violat i s'ha convertit en "una paraula repressiva". Per la seva banda, Llorens ha recordat que justament aquest dimecres fa un any de la detenció, per motius similars, del regidor de la CUP a Vic Joan Coma, després d'utilitzar l'expressió "per fer una truita primer cal trencar els ous", en referència al procediment de desobediència que s'havia d'iniciar per tal de, segons el seu entendre, aconseguir la independència de Catalunya. La portaveu ha assegurat que "la repressió segueix, anirà en augment i serà de llarga durada".

"Decisió interna" de la CUP

Fonts de la defensa han explicat a Públic que aquesta acció de no declarar respon a una "decisió interna" de la formació política, que entèn que el procediment s'emmarca dins d'un "procés polític" i per tant estan en el seu dret de no declarar davant del tribunal corresponent. La jutgessa havia ordenat la detenció dels dos regidors després d'haver "estat citats en temps i forma dues vegades i, sense que es tingui coneixement de cap raó, no han comparegut". Això no obstant, la defensa ha qualificat el procediment de "pur tràmit" i ha assegurat que tots els indicis apunten que es desenvoluparà amb tota normalitat

Una altra de les components de la formació de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, també està inclosa en les diligències prèvies del cas de l'1-O i aquest dimecres al matí també ha rebut una citació en què es precisa de la seva declaració el pròxim divendres dia 29 de desembre, després que no pogués comparèixer amb els altres regidors perquè no comptava amb la seva advocada.