Detingut el regidor de Vic Joan Coma, investigat per l'Audiència Nacional per "incitació a la sedició"

BARCELONA.- Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí el regidor de Capgirem Vic Joan Coma, investigat per l'Audiència Nacional (AN) sota l'acusació del possible delicte d'"incitació a la sedició". Coma ha estat detingut a l'ajuntament de la capital d'Osona i serà traslladat a Madrid, on dimecres haurà de comparèixer davant del jutge de l'AN Ismael Moreno. Coma estava citat a declarar el passat 24 d'octubre, però va decidir desobeir i no comparèixer al tribunal. Precisament la detenció respon a la negativa a acudir a declarar. Aleshores va argumentar que "no reconeixem l'autoritat de cap tribunal per sobre dels nostres drets fonamentals més elementals, entre els quals la llibertat d'expressió".



El Moviment de Solidaritat 30/03, sorgit en suport el regidor de la CUP, ja ha convocat concentracions als ajuntaments per aquest vespre. Coma és el primer càrrec electe de l'Estat espanyol acusat del delicte d'incitació a la sedició, que pot comportar una condemna de fins a vuit anys de presó. L'origen del seu procés judicial és una denúncia del regidor ultradretà Josep Anglada, després que el desembre de l'any passat Coma defensés la desobediència com a eina imprescindible per exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous", va dir Coma.







El mateix regidor ha estat l'encarregat d'anunciar la detenció a través d'un tuit.

L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 27 de desembre de 2016

Un cop arrestat, la CUP ha difós un vídeo amb un missatge del propi Joan Coma, en què agraeix les mostres de suport rebudes.

La setmana passada, en una entrevista a Públic juntament amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, el regidor de Vic va refermar la seva aposta per la desobediència com a únic camí per avançar cap a la ruptura amb l'Estat espanyol. "Igual que els insubmisos es veien abocats a no anar a la mili per abolir-la, nosaltres ens veiem abocats a exercir la desobediència, que mai és una opció a gust, per exercir el dret a autodeterminar-nos. Diguin el que diguin, sense desobediència no es pot exercir el dret a l'autodeterminació", va proclamar Coma. Sobre la seva futura compareixença judicial, conscient que molt probablement havia de ser detingut en pocs dies, va apuntar que és partidari d'utilitzar el procés com a "altaveu polític".



Mostres de suport

Un cop ha transcendit la notícia, s'han succeït les mostres de suport a Joan Coma des de tot l'espectre del sobiranisme. Entre els molts càrrecs polítics que han mostrat la seva solidaritat amb el regidor vigatà hi ha el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech. La portaveu de la Generalitat, Neus Munté, ha lamentat que el govern espanyol acabi el 2016 com el va començar, "entestat amb la judicialització" i preparant un 2017 amb "un vergonyant calendari judicial. Des de Vic, la també regidora de Capgirem Sara Blázquez ha manifestat que "la judicialitzacio de la politica per part de l'estat es fa evident quan ens investiga a tots plegats per ser independentistes".

"L'operació diàleg, a tota màquina", ironitza Carme Forcadell

"Un cop més l'Estat demostra quina és la noció que té de la llibertat d'expressió", ha escrit a twitter el President Puigdemont, posant en qüestió la sinceritat i durada de "l'operació diàleg" promoguda pel govern de Mariano Rajoy.



En el mateix sentit, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, també ha utilitzat el to més irònic. "L'operació diàleg de l'Estat a tota màquina", ha dit, al mateix temps que expressava el seu "ferm suport a Joan Coma Roura".



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha titllat la detenció d'"injustificada", "incomprensible" i "desproporcionada".



"S'intensifica l'operació diàleg", ha comentat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i la diputada de la CUP, Mireia Vehí ha utilitzat el mateix to sarcàstic, per afirmar a continuació que ara ha estat Joan Coma, però que seguiran, perquè han "pres l'humil decisió de no rectrocedir".



El portaveu de C's Carlos Carrizosa ha afirmat que els polítics han "d'anar a declarar davant els jutges como qualsevol ciutadà", i el del PP, Alejandro Fernández, ha celebrat que "no hi hagi impunitat per aquells que es creuen per sobre de la llei".