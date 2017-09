Milers de persones ja es concentren al passeig Lluís Companys de Barcelona, davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La concentració ha estat convocada per Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana a partir de les 12 del migdia i "de forma indefinida", com ha declarat Jordi Cuixart a TV3. L'ANC ja ha muntat una tarima davant del Tribunal pels parlaments.

Les persones concentrades demanen la llibertat de les persones detingudes a l'Operació Anubis i criden 'Votarem', 'Independència', 'Llibertat detinguts' i 'Premsa espanyola, manipuladora'. La part central del Passeig Lluís Companys està plena a vessar des de l'Arc de Triomf fins al TSJC i la mobilitat és difícil perquè ja estan instal·lats alguns equipaments per les Festes de la Mercè. També hi ha una gran presència de mitjans de comunicació i unitats mòbils de televisió.

Protesta davant la seu del TSJC en protesta per les detencions de l'Operació Anubis contra la Generalitat. CARLES BELLSOLÀ

Hi ha molta gent jove i la reivindicació es combina amb un ambient festiu, hi ha un cor de persones que canten conduides per un director, i se succeixen els càntics. Davant de la seu del TSJC la presència policial és escassa amb la presència només de tres agents dels Mossos d'Esquadra.

La d'aquest dijous és una més de les accions ciutadanes en protesta per l'operació Anubis contra la Generalitat. Dimecres a les 22.00 van tenir lloc cassolades de protesta a centenars de municipis de tota Catalunya per protestar contra l'entrada de la Guàrdia Civil a les seus de la Generalitat i la detenció de 14 persones.