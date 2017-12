Dimiteix el vicepresident de Balears per haver acceptat un viatge a Punta Cana pagat per Air Europa

El vicepresident del Govern balear i conseller de Turisme, Biel Barceló, ha dimitit aquest dimecres, després que Diario de Mallorca destapés, dimarts, que va viatjar la setmana passada a Punta Cana (República Dominicana) en un viatge sufragat per la companyia aèria Air Europa. Barceló va al·legar, en un primer moment, que es tractava d'un "viatge privat" vinculat a la seva col·laboració com a comentarista esportiu en un programa de televisió d'un canal privat de Mallorca. Barceló va passar sis dies al Carib convidat pel director del programa i acompanyat de tot l'equip.

Segons ha explicat la coportaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, Barceló ha presentat voluntàriament la dimissió davant l'executiva del partit, reunida aquesta mateixa tarda d'urgència, i li ho ha comunicat, posteriorment a la presidenta del Govern, Francina Armengol. "Aquesta decisió l'honora", ha assenyalat Busquets que ha afegit que Barceló hauria pres la decisió, "per la repercussió" que ha tingut el viatge.



Busquets ha explicat, a més, que Barceló compareixerà aquest dijous en roda de premsa, per donar "totes les explicacions" i ha descartat que en cap cas es pugui parlar d'un cas de corrupció. La caiguda de Barceló obre la pitjor crisi en l'executiu balear d'esquerres sorgit de les eleccions de 2015 i format pel PSIB, MÉS per Mallorca i Podem, que fins ara li dona suport extern tot i que, darrerament, ha demanat diverses vegades d'entrar a l'executiu. Sigui com sigui, Busquets ha deixat clar que "la vicepresidència és nostra".

La figura més discutida de l'executiu



Tot i que Busquets ha qualificat Barceló com "el millor conseller de turisme que han tingut aquestes illes", el cert és que la gestió de Barceló ha generat, des de principis de legislatura, un allau de crítiques per part dels col·lectius ecologistes (històricament afins a MÉS), especialment pel que fa a la regulació del lloguer turístic, aprovada aquest passat mes de juliol, i que ha suscitat el debat social més intens de la legislatura a Balears.



Barceló ha estat protagonista, a més del fins ara escàndol més sonat de la legislatura, l'anomenat ‘cas dels contractes menors' que es va destapar quan Diario de Mallorca va revelar que el vicepresident havia concedit un contracte negociat sense publicitat per valor de 55.000 euros al seu excap de campanya, Jaume Garau.

Investigacions periodístiques van revelar fins a cinc contractes més adjudicats a dit a Garau per altres conselleries controlades per MÉS. L'escàndol va provocar el cessament de la consellera de Transparència, Participació i Esports, Ruth Mateu, el mes de març. La Fiscalia Anticorrupció va acabar interposant una querella criminal per prevaricació i tràfic d'influències (encara en fase de diligències prèvies) que va provocar la dimissió, aquest passat mes d'octubre, del director general de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, Pere Muñoz, un dels fitxatges més sonats (i criticats pel seu partit) de Barceló per a la conselleria.

Si no n'hi havia prou, unes setmanes després, a mitjans de novembre, va dimitir la directora general de Turisme, Pilar Carbonell, després d'haver estat citada com a investigada per un suposat tracte de favor en la resolució d'un expedient a l'empresari de l'oci nocturn Tolo Cursach, que està empresonat des del març acusat de setze delictes, entre els quals pertinència a organització criminal i homicidi. Aquest rosari d'escàndols han anat minant la figura de Barceló que, finalment, s'ha quedat sol davant el seu partit, que sempre s'ha resistit a deixar-lo caure, i la presidenta balear.