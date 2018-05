Aquest dimarts 15 de maig, a les 22h., el programa La Klau, de PúblicoTV, emetrà entrevista amb Ruben Wagensberg, diputat al Parlament de Catalunya del grup d'Esquerra Republicana.



Conversarà amb el periodista de Públic Marià de Delàs sobre el que acaba de passar dins i fora de la Cambra legislativa catalana i sobre el període que s'obre després de la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat. Però el perfil i la trajectòria de l'entrevistat, faran possible, amb tota seguretat, que el més immediat de la política catalana no oculti en aquest programa problemes dramàtics que afecten milions de persones fora i dins les nostres fronteres, als quals l'entrevistat ha dedicat bona part del seu temps.

Ruben Wagensberg es va fer conegut, prou abans d'incorporar-se a la política institucional, per la seva implicació en campanyes solidàries. La més coneguda, "Casa nostra, casa vostra", que va mobilitzar centenars de milers de persones a principis de l'any passat sota el lema "Volem acollir". Un moviment en defensa del dret elemental de les persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per salvar les seves vides a trobar refugi a "casa nostra" i a poder fer aquest trajecte a través de "vies segures".



El darrer programa de La Klau es va emetre el passat 16 d'abril, amb l'entrevista del periodista de Crític Sergi Picazo a la filòsofa Marina Garcés. Es pot visionar, com la resta d'edicions d'aquest espai, a PúblicoTV.