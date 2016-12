Diverses plataformes activen la campanya pel 'sí' al referèndum

No està convocat, però la campanya pel sí en el referèndum sobre la independència de Catalunya ja ha començat. El govern de la Generalitat s'ha compromès a celebrar-lo com a tard el setembre de l'any vinent, tot i que es dóna per fet que, en el cas que s'arribi a convocar, des de les institucions estatals s'intentarà impedir la votació. En qualsevol cas, diverses plataformes ja es posen en marxa per fer campanya pel sí en una consulta que, si es porta a terme, serà la gran cita política de l'any vinent. Aquest dimarts s'ha presentat la plataforma Demòcrates pel Sí, mentre que la setmana vinent serà el tret de sortida de la campanya "Referèndum, República: Sí", impulsada per la plataforma Esquerres per la Independència.



Demòcrates pel Sí ha sorgit del partit Demòcrates de Catalunya i s'ha presentat com oberta a tot l'entorn sobiranista. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el portaveu del partit i diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà, ha demanat que la campanya sigui "transversal". Els seus tres eixos volen ser la presència de voluntaris als carrers, una campanya a les xarxes socials i la recerca de la implicació d'entitats de la societat civil organitzada. La campanya de Demòcrates pel Sí arrencarà dijous amb un concert per a la independència al barri barceloní del Poblenou.







Absència del PDECat

L'acte ha comptat amb la presència de diputats d'ERC (Gabriel Rufián i Marta Rovira) i la CUP (Sergi Saladié), mentre que no hi hagut assistents del PDECat. També hi han anat l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert i l'antic president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, ambdós antics dirigents d'Unió Democràtica abans que el sector sobiranista abandonés en massa el partit.



Durant la presentació, l'economista Elisenda Paluzie s'ha mostrat convençuda de la fermesa del compromís del Parlament i del govern en l'organització del referèndum i ha afirmat que la independència és "la garantia d'una societat cohesionada socialment, del progrés econòmic i del benestar per a tots els catalans". L'escriptor i articulista Enric Vila ha destacat que "l'autodeterminació resol el conflicte entre Catalunya i Espanya", que el referèndum ja és una victòria per a Catalunya i que és l'instrument que dóna l'oportunitat a Espanya per dialogar.

Campanya d'esquerres

Dimecres vinent serà el torn de la presentació de la campanya "Referèndum, República: Sí", que està impulsada per la plataforma d'Esquerres per la Independència i pretén treballar activament "per a la celebració del referèndum i per guanyar el 'sí' a la nova República Catalana". La campanya s'adreçarà a "tots els sectors, organitzacions i persones d'esquerres" que vulguin contribuir a la "construcció d'un futur de justícia social i de llibertat nacional". L'acte se celebrarà a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb les intervencions de l'exdiputat de la CUP i actual membre del secretariat nacional de l'ANC, Antonio Baños; l'antropòleg Manuel Delgado i la degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, Elisenda Paluzie.