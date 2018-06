El president de la Generalitat i el líder de Catalunya en Comú han coincidit en la necessitat de reforçar el diàleg entre forces polítiques catalanes, per tal d'evitar "la confrontació que alguns busquen". Així ho ha explicat la consellera portaveu del Govern, Elsa Artadi, després de la reunió que han mantingut tots dos dirigents.



Per fer-ho possible, Xavier Domènech ha fet una proposta concreta: la creació d'una "taula de diàleg", "per arribar a grans consensos de país", en la línia del que va representar l'Espai Democràcia i Convivència.



Elsa Artadi ha explicat que el president no li ha portat la contrària. "Qualsevol taula que faciliti el diàleg i els consensos serà benvinguda", ha assegurat.

El líder dels Comuns, però, ha explicat aquesta proposta com una necessitat paralel·la a la del diàleg anunciat entre els presidents de la Generalitat i del Govern espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez.



Domènech ha recordat que la seva força política, En Comú Podem, i per extensió, Podemos, van ser "cabdals" per fer fora el PP del Govern espanyol i que això ha fet possible l'existència d'un "nou escenari", que ha de fer possible un "diàleg sense condicions prèvies". El dirigent dels Comuns, no obstant això, ha emplaçat al president de la Generalitat a "seure a la taula amb voluntat d'arribar a acords".



Es tracta, en la seva opinió, d'acordar "mesures clau per desescalar el conflicte". "Ningú ha de renunciar a les seves aspiracions finals", però això no ha d'excloure els acords entre "àmplies majories", ha insistit.



Torra, segons que ha explicat Artadi, ha comunicat a Domènech que té la voluntat de reunir-se amb Pablo Iglesias, igual que ho farà properament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Es tracta de buscar punts d'acord entre republicans de l'Estat espanyol, ha puntualitzat la consellera, que també ha remarcat que "un dels grans consensos" que existeixen a Catalunya es troba "al voltant del dret a decidir".



"De la retòrica a la realitat"

La reunió entre Torra i Domènech, enquadrada en la ronda de contactes amb representants dels diferents grups parlamentaris del president de la Generalitat, ha estat "fructífera", segons el líder de Catalunya en Comú-Podem.



Han parlat de la recuperació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, particularment les de caràcter social, com la referent a la pobresa energètica. Tampoc han aparegut discrepàncies evidents, però Domènech ha reclamat que el Govern de Catalunya passi "de la retòrica a la realitat", que s'ha d'aplicar la part no suspesa d'aquestes mateixes lleis i desenvolupar-les en la mesura del possible.

I en el mateix sentit s'ha expressat en relació a l'elaboració dels pressupostos. Per a que siguin de veritat "socials", "estenem la mà, però hi ha coses bàsiques" que cal tenir en compte, ha dit Domènech. Cal aturar, segons ell, la subhasta d'edificis que pertanyen a la Generalitat, i parlar amb entitats socials sobre la utilitat que poden tenir, i l'Administració catalana ha de cobrir també, per exemple, el finançament que va suspendre de les escoles bressol.​

Borrell sobre Catalunya

A preguntes dels periodistes, la consellera de Presidència i el líder dels Comuns han comentat les declaracions del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, que va dir que Catalunya es troba en una situació propera a un enfrontament civil



Artadi ha considerat "sorprenents" i "allunyades de la realitat" les paraules de Borrell. "No sé si és perquè passa poc temps a Catalunya o perquè hi ha una voluntat del Govern de donar una imatge exterior que no es correspon amb la realitat", ha aafirmat.



Per la seva banda, Xavier Domènech, ha opinat que el ministre d'Exteriors el que hauria de fer és explicar el projecte del Govern del PSOE en matèria d'exterior en lloc de fer valoracions sobre Catalunya, com també han fet alguns dels seus antecessors com José Manuel García-Margallo.