Unes 2.500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte al centre de Barcelona per demanar solucions contra la bombolla del lloguer i "l'expulsió dels veïns" de la ciutat. La marxa, convocada per la plataforma Barcelona no està en venda -que integren, entre d'altres entitats, la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns (FAVB), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogaters-, ha arrencat a les sis de la tarda als Jardinets de Gràcia, i ha avançat pel Passeig de Gràcia amb final previst en un punt 'calent' i emblemàtic de les reivindicacions del moviment: a Drassanes, on està previst que es construeixi un hotel rebutjat per aquestes mateixes entitats.



"L'especulació ha passat de les hipoteques als lloguers. Però al Sindicat de Llogaters hem vist que si ens organitzem podem aconseguir victòries", ha afirmat durant la manifestació la portaveu del Sindicat de Llogaters, Irene Sabater.

Els convocants consideren que els "abusos" immobiliaris, en forma d'increments desorbitats del preu de la renda, afavorits per la legislació -la reforma del PP de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) va rebaixar de cinc a tres anys el temps mínim dels contractes de lloguer- estan provocant una onada de "desnonaments invisibles", i proposen mesures com ara una regulació dels preus del lloguer, a més de revertir la reforma de la LAU.



Les entitats que han convocat la protesta demanen igualment que es posi fi al que consideren com a "privilegis" de les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (Socimi), que no paguen impost de societats, i que creuen que afavoreixen l'especulació.



La marxa, convocada la setmana passada, s'ha hagut d'enfrontar a dos inconvenients: la pluja que ha caigut a la ciutat des de primera hora de la tarda, i la 'contraprogramació' del ple d'investidura. Manifestacions anàlogues s'han celebrat, a la mateixa hora, en ciutats de l'Estat com Madrid, València, Palma, Granada, Sevilla o La Corunya.