Entre descampats, gratacels de multinacionals i petites cases de barri obrer, la parròquia del Sagrat Cor del Poblenou apareix com una illa al marge dels frenètics canvis del barri. Tres veïns s'asseuen i xerren en un banc, mentre una dona juga a la pilota amb el seu fill. A les vuit de la tarda, van apareixent cada cop més persones, unes quaranta. Immigrants, activistes, veïns del barri. Treuen un gran cartell. ''La llei d'extrangeria mata. Papers sense contracte. Nacionalitat sense examen''. Avui es tancaran a la parròquia, i ho volen fer de manera indefinida.

La gent fa un cercle i un home baixet amb pantalons curts comença a parlar. És Enrique Mosquera, portaveu de la organització 'Papeles para todos', una de les moltes que donen suport a aquest tancament: ''La intenció dels tancats és aguantar fins que s'aconsegueixin coses, no estan aquí per posar un tema sobre la taula. Molta gent no s'ho creu, però els immigrants lluiten''.



Mosquera explica que aquesta tancada a Poblenou se suma a la que ja s'està fent a l'antiga escola Massana, a la plaça Gardunya del barri del Raval de Barcelona. També diu que estan planejant ampliar les tancades a les ciutats de Badalona i l'Hospitalet de Llobregat. L'acció s'ha dut a terme amb el suport d'entitats com Apropem-nos, Casa Nostra Casa Vostra, el Banc d'Acciço Social, l'Associació Cultural Bac de Roda o l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou.

Immigrants i veïns



Diversos dels manifestants han vingut des del tancament de plaça Gardunya. Entre ells, Yusuf, de 36 anys, activista pels drets dels immigrants des de ja fa anys. ''Portem tancats des del 21 d'abril. Cal lluitar, ens hi hem d'implicar. A tots ens afecta la Llei d'estrangeria. Lluitem perquè hi hagi canvis en l'empadronament, en el procés d'aconseguir la nacionalitat'', em diu.



Diversos dels participants a la tancada són, com el Yusuf, musulmans. En un parell de dies començarà el Ramadà, cosa que no posa fàcil el tancament. Però avisen que això no aturarà la protesta, que volen realitzar de manera indefinida.

A la convocatòria també hi han vingut veïns del barri del Poblenou. Un d'ells és el Juan, de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), que ha participat en diverses accions en defensa pels drets dels immigrants. No es tancaran a la parròquia -només ho faran els immigrants- però ajudaran en el que faci falta.



M'explica que en aquesta mateixa parròquia del Sagrat Cor, l'any 2001, un grup d'immigrants es va tancar en vaga de fam en protesta per la Llei d'estrangeria. ''El rector de l'església estava en la nostra línia, i el d'ara també, per això es fa el tancament aquí'', em diu.



Els activistes es tancaran a l'edifici contigu a l'església, on s'ha habilitat una sala on puguin passar la nit i realitzar les assemblees que es preveu que es facin a diari.

Negociacions polítiques



Un cop els manifestants han ensenyat la pancarta, Mosquera els posa al dia de les reunions que s'han fet amb les diverses administracions polítiques. Explica que a les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona hi ha hagut ''avenços'' en la qüestió de retirar l'examen per accedir a la nacionalitat. D'altre banda, veu ''difícil'' solucionar el conflicte sobre els venedors ambulants, encara que hi ha reunions programades amb el govern municipal.



També s'han reunit amb representats de la Generalitat, en dues reunions. La primera trobada, explica, va ser "decepcionant". A la segona, en canvi, creu que hi ha hagut avanços en les demandes relacionades amb el ''reagrupament familiar'' de menors amb les seves famílies.

També s'han reunit amb la subdelegació del Govern espanyol, que ha pres "moltes notes" -Mosquera ho diu amb to agre- i que els hi ha dit que un cop estudiïn la situació, faran una altre reunió.



Les demandes dels activistes tancats són onze, entre elles, ''papers sense contracte'', derogar la llei d'estrangeria, ''empadronament sense domicili'', ''nacionalitat sense examen'', drets i sanitat universals, ''despenalitzar la venta ambulant'' o tancar els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE)..