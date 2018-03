La situació dels drets humans a Espanya, i, més concretament, les seves vulneracions en relació al procés sobiranista, arriben a la seu de l'ONU. L'Institut de Drets Humans de Catalunya ha celebrat aquest dilluns a Ginebra, a la seu de l'organisme internacional a la ciutat suïssa, un col·loqui amb l'inequívoc títol de "La regressió dels drets humans a Espanya", en què els ponents han denunciat manca de separació de poders a l'Estat, violacions del dret de reunió o l'existència de "presos polítics". I en què s'han estès particularment sobre la repressió policial "exagerada" -i fins i tot amb un biaix de gènere- del referèndum de l'1 d'octubre. A l'acte hi ha assistit, entre el públic, el president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, de visita a Suïssa aquests dies, que s'ha assegut al costat de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es va desplaçar a la ciutat després de ser imputada en relació al procés sobiranista.

El primer dels ponents a intervenir ha estat el magistrat emèrit del Tribunal José Antonio Martín Pallín. Que ha estat especialment dur amb la justícia espanyola. Martín Pallín ha assenyalat que els polítics independentistes imputats no poden ser acusats de cap dels delictes greus que els atribueixen: ni de rebel·lió o sedició, però tampoc de malversació o, fins i tot, de desobediència.



El magistrat emèrit ha ressaltat igualment que, en tot cas, el Suprem no seria en cap cas el tribunal competent per investigar el cas, sinó que li correspondria fer-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ha estat contundent amb el que entén que és no ja una manca de separació de poders, sinó una "invasió" per part de la justícia de les tasques del poder legislatiu, especialment per la decisió del jutge Pablo Llarena de vetar la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura. "No seria admissible en cap país europeu", ha afirmat. A la vegada, ha dit que la "concentració de poder en els jutges" a l'Estat li recordava a "les lleis de la dictadura" franquista. "No es bo que el govern d'una nació estigui en mans dels jutges", ha conclòs.

També contundent ha estat el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, que ha dit que "escenes" com les de l'1 d'octubre, amb "bales de goma i repressió amb porres sobre gent pacífica" no es veien a l'Estat des del 1976, només un any després de la mort de Franco i abans de les primeres eleccions democràtiques posteriors a la dictadura.

