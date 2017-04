Dues persones usuàries d'un centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual han mort a causa d'una infecció provocada per una meningitis. han informat fonts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).



Es tracta d'un home de 39 anys i d'una dona de 61, que no estaven vacunats i que treballaven junts en el mateix centre ocupacional, els integrants, entre 20 i 30 persones, ja estan rebent els tractaments preventius, així com totes les persones que han estat en contacte amb ells per evitar contagis.



L'ASPB ha anunciat que ha desplegat el procediment previst per limitar al màxim la possibilitat de contagi.



El primer afectat va ser l'home, resident fora de Barcelona, que el passat 3 d'abril va presentar febre i dolor a la gola en engolir, i que va evolucionar cap a un xoc sèptic amb resultat de mort. El segon cas, el de la dona de 61 anys. es va produir el 10 d'abril i es va confirmar aquest dimecres i presentava cansament, febre i vòmits. També va tenir una evolució cap a un xoc sèptic que li va causar la mort a les poques hores.





Els equips sanitaris del Servei d'Epidemiologia de l'ASPB van iniciar la investigació epidemiològica per determinar l'origen d'aquests casos, i un cop es va sospitar de malaltia meningocòccica, es va desplegar l'operatiu habitual per fer la quimioprofilaxi als companys del centre.

Tractament preventiu

Així, les persones que han estat en contacte amb els afectats, que compartien espais amb altres persones amb necessitats especials, ja estan rebent tractament preventiu i se'ls oferirà també la vacunació contra el grup C.



Salut Pública està seguint el protocol habitual per tal d'assegurar que es limita al màxim la possibilitat de contagi de persona a persona, i aquesta és la mesura principal davant una afectació bacteriana que es transmet.



La malaltia meningocòccica és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ i es produeixen casos durant tot l'any, però de forma més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera.



Generalment són casos aïllats, però poden aparèixer també com a brot quan es presenten dos o més casos relacionats, en persones que conviuen juntes.



El meningococ pot trobar-se en la gola d'algunes persones sense produir cap tipus de símptoma, perquè desenvolupen una protecció natural, però el poden transmetre a una persona sana i fer-la emmalaltir.



La malaltia meningocòccica pot produir una infecció generalitzada (sèpsia meningocòccica) o bé afectar només al sistema nerviós (meningitis), característica per la rigidesa de coll que provoca.



Hi ha diferents grups de meningococ: A, B, C i altres. El B és el més freqüent i la vacunació sistemàtica en nens inclou la immunització contra el meningococ C.



Les mesures per a la prevenció d'aquesta malaltia estan dirigides als contactes molt propers, i es basen en la quimioprofilaxi i en la vacunació, sobretot si es tracta del serogrup C.



L'actuació adequada davant d'un cas de la malaltia és administrar els antibiòtics a la família i l'entorn que conviu amb la persona afectada.



L'ASPB ha assegurat que aquests casos no són comparables amb les meningitis que han causat la mort durant les últimes setmanes a dos nens, una nena de 9 anys de Manresa (Barcelona) i un nen de 3 anys a Girona.