Lleida s'ha convertit en el gran camp de batalla intern del bloc constitucionalista. Els populars han obtingut almenys un escó a la demarcació –primer com a AP, després ja com a PP– des de les eleccions al Parlament del 1984. De fet, fa només set anys en tenien dos, fita que han aconseguit en tres de les 11 legislatures autonòmiques. Ara, però podria perdre aquest escó històric. Així ho indiquen les enquestes, que coincideixen a situar el PP amb 0 o 1 escons, perjudicat pel creixement de Ciutadans, que al 2015 va aconseguir representació a la demarcació per primer cop en la seva història, amb dos diputats. Ara el partit taronja podria arribar als tres parlamentaris, segons indiquen els pronòstics demoscòpics. I també el PSC, després d'aconseguir el 2015 els seu pitjor resultat històric, torna a cotitzar a l'alça. Aspira a tenir almenys dos diputats a Lleida, fet que també pot perjudicar el PP.

La candidata popular per Lleida, Marisa Xandri, reconeix que temen el creixement d'un partit com Ciutadans que "està de moda", però també assegura que tenen encara dies per explicar el seu programa. La presidenta del PP a Lleida considera que s'ha de fer un cas relatiu a les enquestes i que la darrera del CIS els hi donava aquest escó preuat. "De moment tot està obert i estem en una campanya surrealista. No és una campanya convencional perquè no es debaten propostes a nivell provincial sinó que es debat un model de convivència", afirma Xandri.

Per part de Ciutadans, el seu cap de llista per Lleida, Jorge Soler, es mostra optimista i veu factible arribar als tres diputats que auguren les enquestes, tot i que assegura que "si ens quedem amb els dos que ja teníem ja ho considero un fantàstic resultat". El líder de Ciutadans a la demarcació assegura que els resultats de la darrera enquesta del CIS han posat nerviosos els candidats populars i socialistes. Per Soler "la gestió del PP ha estat molt conservadora i aquí a Lleida l'electorat ve cap a nosaltres perquè volem fer canvis en polítiques socials, cosa que els populars no han fet en els darrers anys".



En canvi, Xandri, critica el que considera inexperiència de Ciutadans, formació que no dubta en qualificar com a "un partit d'oportunistes" ja que "encara no han explicat quin model d'estat volen". Per la popular "és molt fàcil opinar però mai han hagut de governar i per tant no saben el que vol dir prendre decisions". Soler, però, veu infundades aquestes acusacions perquè "som molt reformistes i hem treballat molt al Parlament portant mocions a debat".

El cap de llista de C's per Lleida, Jorge Soler (segon per l'esquerra, en primera fila) amb el seu equip en l'acte d'inici de campanya ./C's

En bona mesura, tots dos partits competeixen per un mateix espai polític, el del no rotund a la independència, i els seus programes i missatges coincideixen en els punts bàsics. Així, Xandri remarca que és imprescindible que hi hagi una "majoria constitucionalista per tirar endavant el país". "Els propers comicis autonòmics seran unes eleccions molt polaritzades amb el desafiament separatista com a qüestió central, però això no ha de fer-nos perdre de vista altres moltes qüestions que preocupen els ciutadans i que condicionen el dia a dia dels catalans", afirma. En la mateixa línia, Soler assegura que "no podem continuar amb el processisme, ens està fent molt mal i no ens deixa avançar".

Cap de setmana de mítings a les comarques de Ponent



La dura pugna dels partits constitucionalistes pels darrers escons a Lleida s'està deixant notar en els actes de campanya electoral. Aquest diumenge, el PSC ha fet el seu míting central a Lleida, amb la participació no només dels candidats Miquel Iceta i Òscar Ordeig, sinó també amb la presència del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a més de l'alcalde de la capital de Ponent, Àngel Ros. Iceta ha ofert "experiència" davant de l"experiment" de C's. El candidat socialista ha assenyalat que, com C's i PPC, el PSC defensa "el no a la independència" i la necessitat d'un canvi, però ha remarcat que cal qüestionar-se quin canvi. "Hem de substituir un nacionalisme excloent per un altre?", s'ha preguntat i ha afegit: "Volem fer un experiment o ens estimem més l'experiència?".

També les primeres espases de PP i Ciutadans han visitat Lleida aquests darrers dies. Mariano Rajoy va passar per la capital de Ponent divendres per donar suport a Xandri en un dinar que va reunir a uns 300 lleidatans. Mentrestant, Inés Arrimadas feia campanya amb Soler el mateix dia que Rajoy dient que "la victòria sobre l'independentisme podia dependre d'un sol diputat", fent l'ullet al tercer de Lleida.



Qui també ha visitat Ponent ha estat el número 6 per Barcelona de Junts per Catalunya, Josep Rull, que ha presidit un acte de Junts per Catalunya a Mollerussa, on ha carregat ha carregat des de l'escenari contra els líders polítics de PP i C's que celebraven "com a trofeus de guerra" que empreses traslladessin les seves seus fora de Catalunya, segons ha assenyalat. El cap de llista de la candidatura, Carles Puigdemont, hi ha participat en directe a través d'una connexió des de Brussel.les.