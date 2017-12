La CUP ha congregat més de 2.100 persones al Pavelló de la Vall d'Hebron, l'escenari del seu míting central a Barcelona de cara a les eleccions del 21 de desembre. L'acte, que s'ha allargat més de dues hores, ha estat coral –ha comptat amb onze ponents– i ha servit per desgranar les parets mestres del projecte polític de l'esquerra independentista, és a dir, feminisme, ecologisme, anticapitalisme, internacionalisme, procés constituent i, especialment per les circumstàncies actuals, unilateralitat i desobediència a l'Estat espanyol. Mentre que ERC i Junts per Catalunya (JxCat) han modificat sensiblement el seu missatge arran de l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol, amb noves apel·lacions al diàleg, els cupaires refermen la seva aposta per la via unilateral com l'única possible per garantir la materialització de la "República de l'1 d'octubre". La paraula més emprada durant la jornada ha estat "dempeus", el lema de campanya dels anticapitalistes, que advoquen per no fer-se enrere malgrat la repressió de l'Estat.

Les referències al referèndum han estat constants durant tot l'acte, tant pel fet que aquell dia "es va guanyar la república" com perquè va ser possible gràcies a "l'autoorganització popular". En aquest sentit, el primer element que ha aparegut a l'escenari ha estat una urna d'aquell dia, rebuda amb una forta ovació. L'encarregat de tancar el míting ha estat el cap de llista, Carles Riera, per a qui la CUP acudeix a la cita del 21-D "per defensar el poder popular que ha de sostenir la República".

Riera, diputat el darrer any de l'última legislatura, ha interpel·lat especialment les altres dues forces independentistes, ERC i JuntsxCat, a les que ha demanat abandonar definitivament el processisme, per no trair la memòria de l'1-O. "Els demanem que facin república sense por, desobeint i optant per la via unilateral", ha insistit el candidat. Per a Riera, això és factible si d'una banda es desobeeix l'Estat i, paral·lelament, s'articula una mobilització popular i es va construint institucionalitat alternativa als carrers i als ajuntaments, i al Parlament s'aproven mesures en benefici de la majoria de la població. Riera també s'ha adreçat als Comuns i Podemos per emplaçar-los "a fer república en comptes d'apuntalar l'Estat espanyol a Catalunya". Segons ell, han d'aturar el "camí que els està portant de la dignitat del 15-M a la claudicació del constitucionalisme i de l'autonomisme".

La número dos de la llista, la terrassenca Maria Sirvent, ha subratllat que la república "és l'oportunitat per construir un país fet a mida de les classes treballadores" i ha recalcat que normatives com la reforma laboral i la llei d'estrangeria són el que realment provoquen "fractura social". Sirvent, que és regidora a la seva ciutat, ha afirmat que la cap de llista de C's, Inés Arrimadas, no té cap problema amb la unilateralitat "sempre que serveixi per trepitjar els nostres drets. Només li molesta quan l'emprem les classes populars per defensar-los". Com bona part dels ponents, més enllà dels atacs al "bloc del 155", la candidata cupaire també ha llençat missatges a l'espai dels Comuns, dient-los que la seva agenda social "no és possible amb la gestió de l'autonomisme en el marc del règim del 78".

"El 155, a la paperera de la història"



A banda dels candidats al 21D, al míting també han tingut protagonisme alguns dels dirigents més coneguts de la formació, com els exdiputats David Fernàndez i Anna Gabriel, encarregats d'enviar missatges als "pobles de la resta de l'Estat" i de subratllar l'internacionalisme de l'organització. Gabriel ha recordat l'aprenentatge adquirit a Chiapas amb els zapatistes, "luchen ustedes en sus tierras, es la mejor manera de ayudarnos", i ha reafirmat el compromís cupaire "de construir un país que posi la vida al centre i eviti fer negoci amb la salut, l'educació o els recursos naturals". L'exdiputada també ha esmentat el president dels EUA, Donald Trump, després que aquest hagi reconegut Jerusalem com la capital d'Israel. "Tregui les seves brutes mans de Palestina", ha deixat anar, per rematar amb un "visca Palestina lliure".

Fernàndez ha tirat d'una expressió ja clàssica en l'argot cupaire per assegurar que el poble s'encarregarà d'enviar el 155 "a la paperera de la història". Qui va ser líder parlamentari de la CUP entre 2012 i 2015 també s'ha adreçat específicament al líder de Podemos, Pablo Iglesias, per dir-li que "nosaltres no despertem el feixisme en un país on mai se'n va anar a dormir, sinó que el combatem cada dia, fa moltes nits i potser fa massa anys". Fernàndez ha agraït igualment la solidaritat rebuda des d'altres parts de l'Estat espanyol i ha recordat que "el nostre únic adversari és l'Estat, el règim neoliberal i la monarquia corrupta". Finalment, ha proclamat que l'1-O "van venir per nosaltres i no van poder amb un poble dempeus. I no podran mai més, perquè ens han ensenyat a no rendir-nos".

Pel que fa a la resta de parlamentaris, el número tres de la llista per Barcelona, Vidal Aragonés, ha posat èmfasi en el missatge anticapitalista. Ha recordat que inicien la campanya "dempeus", amb una cama dirigida a implementar la República i l'altra als "decrets de la dignitat", que contemplen l'expropiació dels pisos buits de la banca per posar-los a lloguer social, la creació d'una fiscalitat justa, l'aprovació d'un pla de xoc contra la violència de gènere i l'impuls d'una "renda garantida dels iguals" per acabar amb la pobresa. "Només depèn de nosaltres que ens no puguin prendre mai la nostra capacitat de lluita, d'estimar i d'acabar amb el capitalisme i construir una societat millor".

El cap de llista per Tarragona, Xavier Milian, s'ha encarregat de la part més ecologista del discurs, criticant el model "desarrollista" implantat des del franquisme i que és "depredador" amb el territori i ha recordat que té continuïtat en projectes com el BCN World. Mireia Boya, diputada i número u de la candidatura a Lleida, ha insistit en la voluntat de posar en marxa un procés constituent "des de baix, autoorganitzat i col·lectiu, que ens permeti decidir-ho tot" i s'ha preguntat perquè els Comuns han renunciat a un dels aspectes essencials del programa que Catalunya Sí Que es Pot va presentar a les eleccions del 2015. La màxima per a Boya ha de ser que "el poble mana i el govern obeeix". Natàlia Sànchez, que encapçala la llista a Girona, ha afirmat que la CUP és la "garantia del compliment de la voluntat popular" i que els del 155 "no passaran". Sànchez ha fet una crida a la mobilització "perquè ens hi juguem el present i el futur de la República".

Finalment, l'escriptora Bel Olid, número 6 per Barcelona, ha capitalitzat bona part del discurs feminista, fent una crida a acabar amb el "patriarcat" i recalcant que a la República "les lleis les escriurem les dones". "La Constitució no l'escriuran de cap de les maneres set mascles blancs i rics, sinó que ens volem a totes escrivint-la. A les coixes, a les trans, a les bolleres, a les mores, a les putes, a les marginades. Ens volem a totes". Albert Botran, diputat durant la passada legislatura, s'ha encarregat d'enviar un missatge a Miquel Iceta: "La repressió a l'independentisme i a les institucions catalanes no hauria estat possible sense la complicitat del PSC i el PSOE. No ho oblidarem". I Maria Rovira, regidora a l'Ajuntament de Barcelona i número 8 a Barcelona, ha recordat l'autoorganització popular de l'1 d'octubre i ha apostat per "materialitzar la república feminista".