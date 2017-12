Catalunya En Comú Podem ha escollit Nou Barris per al seu acte central de campanya. El barri té una gran importància per als comuns pel seu caràcter obrer i popular. Barcelona en Comú va ser aquí la força més votada a les eleccions municipals, i també ho va ser En Comú Podem a les generals. Nou Barris, però, també simbolitza el pols amb Ciutadans, que es va imposar a les eleccions autonòmiques.



Aquest dissabte els comuns han optat per un cartell atapeït per donar suport al seu candidat, amb el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o l'eurodiputat verd i portaveu d'ICV Ernest Urtasun, entre d'altres.

"La clau per acabar amb els blocs"



Xavier Domènech ha previst "una remuntada" de Catalunya En Comú Podem el proper 21 de desembre i ha agraït als militants el seu suport per fer tornar l'agenda social a la campanya. Els blocs "que diuen que són alternatives l'un a l'altre comparteixen una cosa: obliden a la gent, obliden que mig milió de persones estan a l'atur, que un altre mig milió treballen i no poden arribar a finals de mes, que un 30% dels nens estan en risc de pobresa. Maleïdes les pàtries, per catalanes que siguin, que obliden els seus fills", ha afirmat.



"Som la clau per acabar amb els blocs, per construir Catalunya des de la seva diversitat i mestissatge", ha garantit Domènech, repetint el lema de campanya. "Som la clau", ha continuat, "però no per decidir entre dos blocs, sinó per guanyar un país per la gent, som tant la clau que fins i tot Albert Rivera deia 'Tenemos que robarles la llave'. No podràs!"

Més tard, Elisenda Alamany ha precisat que tenir "la clau" no significa que hagin de ser àrbitres entre blocs el dia després del 21D. Alamany ha reclamat que la gent vagi a votar "sense portar cap pinça al nas", sinó "amb il·lusió", per portar "l'Ajuntament del canvi a la Generalitat".

Adreçant-se a ERC, Domènech ha criticat que aquest partit "vol posar-nos condicions: condicions a la igualtat, a que hi hagi aquesta pobresa? No hi ha condicions possible". Domènech tampoc ha estalviat crítiques cap als cupaires. "Hem vist", ha dit, "com la CUP ha dit que pensava negociar l'agenda social amb Junts per Catalunya. Ja hem vist com us ha anat." Molt crític amb el govern de Junts pel Sí i la declaració unilateral d'independència, a diferència dels independentistes, ha dit, "nosaltres no juguem a la ruleta russa".

El candidat dels comuns ha insistit en la idea de dissoldre la política de blocs: "No hi ha dos blocs, un bloc constitucionalista, el Pablo (Iglesias) també li ha dit bloc monàrquic, jo li diré el bloc de José María Aznar. Quan aquest país vagi a votar, la imatge de José María Aznar hauria d'estar present". Domènech ha recordat que l'expresident del Govern espanyol va declarar que "tenia tres opcions, per aquest ordre", Ciutadans, PP i PSC, i ha qualificat d'una coalició entre aquestes tres forces de "bloc Frankenstein".



"Per què no diuen que una majoria progressista d'esquerres suma més del 50% i més del 60%?Per què aquests partits que es diuen d'esquerres i progressistes diuen que la millor solució es governar amb C's o PP, o Convergència o PDECAT?", s'ha preguntat. "El vot segur de canvi, fins i tot aquells que es diuen progressistes i fa anys que voten contra ells mateixos, és el vot a Catalunya En Comú Podem", ha manifestat.

Una campanya "com un partit de futbol"



Pablo Iglesias també ha agraït als militants els seus esforços en una campanya "tan complicada" i que s'ha presentat "com un partit de futbol entre el Madrid i el Barça", "amb grans paraules, però sense grans fets". "En aquesta campanya s'ha parlat molt de pàtria, de sobirania, d'Espanya, de Catalunya", mentre que altres, segons el líder de Podemos, "demostren que significa ser patriota: posar una multa a Endesa, com l'Ajuntament de Barcelona, sense necessitat d'embolicar-se en una bandera". "Això", ha continuat, "és la pàtria, i això és la sobirania: defensar a la gent".

"Als partits que van aprovar el 135 de la Constitució, amb el suport de CiU, ni mitjà lliçó del que significa la pàtria i la sobirania", ha criticat Iglesias, especialment dur amb el PDECAT. "No oblidarem els pactes vergonyosos que van tenir alguns". "Aquests últims anys s'han constatat dos fracassos", ha relatat Iglesias. El primer, el del "bloc monàrquic" –i no "constitucionalista", ha volgut precisar–, quan Felip VI "es va saltar l'ordre constitucional" per "imposar ordre" i que "entén que Espanya és uninacional" i no que "hi ha realitats que formen part d'un país que és divers i complex". "Això no és un monarca constitucional", ha lamentat. "Els problemes polítics no es resolen amb policia o jutges ,es resolen amb voluntat democràtica", ha manifestat Iglesias.

En línia amb la resta de polítics de la coalició, Iglesias ha criticat la política de blocs. "El fracàs del processisme i el fracàs en política es mesura pels resultats: Catalunya està intervinguda. La crida de 'Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia' torna a cobrar vigència. Això és un fracàs", ha assenyalat pel que fa a l'independentisme. "No s'equivocaven aquells que deien que Espanya no es podia transformar? Qui no ens va donar suport en una votació contra Rajoy?", s'ha preguntat Iglesias, en referència al PDeCAt, a qui qui "els va poder més l'instint de classe". "Potser això feia el relat menys èpic, però la política no va de relats, sinó de realitats, d'omplir la nevera tots els mesos", ha asseverat. "Hem defensat que Catalunya és una nació i Espanya és plurinacional, a tots els racons d'Espanya, sense complexos", ha apuntat. També que a Podemos van ser "els primers que vam dir a Madrid que no volem presos polítics" i que van dir "que l'1-O era una mobilització política legítima", ha agregat.

Recordant la frase de l'escriptor Josep Pla, Iglesias ha dit que "alguns es permeten amb arrogància dir que el més semblant a un espanyol d'esquerres és un espanyol de dretes" i els ha demanat "una mica més d'humilitat per a aquells que hem defensat els drets nacionals de Catalunya a Espanya".

Iglesias ha defensat el paper de Catalunya En Comú-Podem com a desllorigador de la situació: "Volem un altre cop a Junts pel Sí discutint amb la CUP qui ha de ser el proper president? I després la promesa d'un altre referèndum? Volem més aventures com aquestes? No tindria més sentit un govern de reconciliació a Catalunya?". I ha afegit que Xavier Domènech és la persona adequada per fer seure totes les forces progressistes en una mateixa taula de negociació. El secretari general de Podemos ha posat com a exemples els ajuntaments de Barcelona i Cadis, "i això", ha afegit, "es construeix amb aliances fraternes". "Les banderes estan molt bé, però no omplen la nevera", ha assegurat.

Alberto Garzón també ha qualificat "d'irresponsables" els independentistes, i ha criticat igualment l'ús de l'expressió "constitucionalista" per referir-se a un bloc que, en la seva opinió, vol imposar una "visió retrògrada d'Espanya". Per a Garzón, "està en joc tot un ordre social". "Podem esperar que aquells que protegeixen els delinqüents ens resolguin aquest problema?", ha dit referint-se al PDeCAT. El coordinador d'IU també ha criticat les taxes universitàries a Catalunya, "una barrera d'entrada a les filles de la classe treballadora" que no s'ha de permetre.



Garzón també ha esmentat la "guerra de banderes" –"això no va d'una bandera contra una altra bandera, això va dels de sota contra els de dalt, dels humils contra els privilegiats"– i els origens andalusos de molts dels treballadors a Catalunya. "Sempre hi ha hagut una Espanya rància i autoritària" que "només pensa en una unitat homogènia d'Espanya" i que "al llarg de la història d'Espanya ha perseguit als diferents". A aquesta Espanya n'ha contraposat una altra, "una Espanya republicana, federal" i "antifeixista", que busca un major autogovern per a Catalunya. "No hem de permetre que ens enfrontin amb banderes".

Entre el bloc de la unilateralitat i el del 155



Ada Colau, una de les primeres a intervenir, ha estat molt crítica amb el que ha anomenat "el bloc del 155" i "el bloc de la via unilateral", als quals ha oposat l'opció de Xavier Domènech, una "candidatura plural" i "l'única opció que planteja una proposta seriosa i viable per superar una política de blocs, que no es resigna a tenir Catalunya dividida pel mig". "Aquesta divisió l'han feta els partits polítics i els partits polítics l'han de desfer", ha reblat.

Per a l'alcaldessa de Barcelona, "el bloc del 155" són "els hereus d'Aznar, perquè Aznar ha dit que els votaria a tots ells, com a única opció possibilitat pot fer presidenta a Inés Arrimadas". "Mai la faríem presidenta, per molt que es disfressin de nova política, a Catalunya els coneixem molt bé", ha afegit referint-se a Ciutadans, un partit que va "néixer pel conflicte i per animar del conflicte". "No passaran, no els hi permetrem", ha assegurat Colau, per a qui els d'Albert Rivera, "només creixen quan hi ha conflicte" i ha recordat que "on tenen un paper decisiu fan el contrari del que diuen aquests dies". Colau ha posat com a exemple el consistori barceloní, on "la seva única opció es votar contra Barcelona en Comú" i anar "amb el corrupte PP". "A nosaltres no ens enganyen", ha afirmat.

Colau ha descrit el "bloc de la via unilateral" com "el bloc dels irresponsables". L'alcaldessa de Barcelona ha promès que "aquí no ens hi trobaran mai". "Demanaria als partits polítics de la DUI que siguin honestos", ha reclamat. "Mireu les seves cares, sabien que estaven fent mal a Catalunya" perquè, en la seva opinió, "la DUI és una irresponsabilitat que només generava dolor i tristesa a Catalunya." Colau ha demanat "renunciar per totes a la via unilateral", per "superar la confrontació, que no representa el poble de Catalunya, que és divers, orgullós de la seva diversitat i convivència." "Volem recuperar les majories socials que representen els pobles de Catalunya, amb un govern que governi i no posi excuses que faci polítiques per atendre les necessitats de la gent".

"Les campanyes han de ser rendició de comptes", ha polemitzat Colau, i ha volgut destacar que els comuns tenen "la nostra trajectòria a fora i dintre de les institucions" com a prova del seu compromís polític. "Vergonya per a ERC i Junts per Catalunya", ha afegit criticant les dues formacions de govern pel que ha considerat com una manca d'inversions socials i d'ajudes a les escoles públiques de la Generalitat, recordant que l'Ajuntament de Barcelona ha evitat desnonaments i és líder europeu en inversió social. "Les enquestes sempre estan en contra, però sempre ens donen sorpreses", ha acabat Colau senyalant el cas de Podemos o les municipals que la van portar a ser alcaldessa de Barcelona.



En l'acte també s'ha retransmès un vídeo de Naomi Klein donant suport a Catalunya En Comú. Klein s'ha declarat "impressionada" per la tasca dels comuns a Barcelona. També l'economista grec Yanis Varoufakis ha enviat un missatge en vídeo als comuns per "anar més enllà del nacionalisme i la repressió i cap al progrés" i ha emmarcat la candidatura de Xavier Domènech en les lluites d'altres forces d'esquerres a la Unió Europea.