Bones paraules mútues, però afirmació dels candidats propis. Aquesta ha estat la tònica de la jornada de campanya d'aquest dijous en les dues principals candidatures independentistes, ERC i JuntsxCat, que han deixat que no s'oposen d'entrada a investir com a president el candidat rival. Però que alhora han recalcat que aposten pel propi. I que, més enllà de qui ha de ser el proper president de la Generalitat en cas de victòria independentista, el que cal és assegurar aquesta victòria, contra la "dictadura del 155" i per "tornar al punt de partida".

El conseller -cessat per Rajoy- Josep Rull ho ha deixat clar al migdia, en roda de premsa a l'agencia EFE. Rull, que fa pocs dies que ha sortit de presó, no ha volgut entrar a considerar cap altre escenari que no sigui "la investidura del president Puigdemont", encara que ha reiterat la seva disposició a "acatar el resultat de les urnes".



En aquest sentit, i preguntat per la posició d'ERC, que fa campanya en favor de la investidura d'Oriol Junqueras, ha assegurat que ningú el sentirà "fer cap retret a Esquerra", i que en la seva llista "no ens oposem a investir ningú". Però ha subratllat que en la seva llista "no ens neguem a investir ningú". Però ha opinat que no investir el "president legítim" significaria "validar" el 155. Sobre la possibilitat que Puigdemont sigui empresonat si torna a Catalunya per ser investit de nou com a president, Rull ha valorat que "ha de ser molt difícil que sigui detingut i emmanillat", perquè significaria que es posa en qüestió "la legitimitat democràtica de les urnes".



"Restituïm el Govern legítim, i en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora", ha exclamat Rull, parafrasejant Miquel Martí i Pol. "Aleshores, haurem tornat a la casella de partida", ha afegit, sense precisar en quin moment temporal cal situar exactament aquesta casella.

De forma anàloga s'ha expressat la número 2 d'ERC, Marta Rovira. En el dinar-col·loqui Barcelona Tribuna, Rovira ha assenyalat que, si Junqueras és encara a la presó, és perquè és el candidat que més "por" fa a l'Estat, repetint una idea-força que ha expressat sovint ERC durant la campanya. Però també ha afegit que la seva formació i JuntsxCat trobaran una "fórmula" per entendre's el dia 22. I que, de fet, el que de debò ha d'importar a l'independentisme no és qui serà el proper president, sinó guanyar les eleccions.



"Quan ens pregunten pel dia 22, posem la pressió en el 21", ha dit Rovira, que ha recalcat que aquell dia els catalans han d'elegir entre "revalidar el mandat de construir una república", i poder prendre "les decisions" des de Catalunya, o bé "la dictadura del 155".

El que no es contempla en la "fórmula" a què feia referència Rovira és un nou tripartit d'esquerres amb participació dels Comuns i del PSC, com proposa repetidament el líder dels primers, Xavier Domènech, i ha tornat a plantejar aquest dijous. Doménech ha cridat republicans i socialistes a "sortir d'on són" per formar el dia 22 "un govern transversal que tingui l'agenda social al centre", que porti Catalunya a la "reconciliació" i que tingui "vocació de transformació, d'autogovern", a partir de la tradició del catalanisme polític.



Una proposta de la qual no en vol saber res ERC. No tant pels Comuns com per la presència del PSC en aquesta combinació. "Se'm fa difícil concebre un govern amb un partit que defensa el 155", ha assenyalat Rovira, preguntada per aquesta opció. Posteriorment, i ja en actitud mitinera, en un acte del seu partit a Sant Andreu de la Barca, Rovira ha estat més directa, quan ha descartat completament qualsevol pacte electoral amb el PSC. I quan ha cridat "tots els socialistes del país" a votar ERC, recordant que la seva llista inclou diversos membres de la diàspora socialista -els membres de MES i Avancem-.

L'indult d'Iceta

La campanya dels socialistes, mentrestant, segueix un dia més girant al voltant de la proposta d'indult als presos polítics que va llançar 24 hores abans el seu candidat, Miquel Iceta. Aquest dijous, Iceta s'hi ha refermat, i ha explicat que aquest indult -si es produeix una condemna ferma- serviria per a la "reconciliació". "Hi ha qui em critica per demanar l'indult, però algú a Catalunya ha de pensar a com cosirem les ferides", ha insistit. I, en efecte, ha seguit rebent crítiques. De totes bandes.

Des de la banda sobiranista, Rull no n'ha volgut ni sentir a parlar. "Els indults només es donen als culpables i nosaltres no ho som", ha dit el conseller de Territori -un dels imputats-, que considera "exòtica" la proposta d'Iceta. "Si Iceta vol netejar la seva consciència, que ho faci a través d'unes altres activitats", ha exclamat. I encara ha afegit que "si ens volia ajudar, el que ha fet és perjudicar-nos", perquè d'alguna manera el primer secretari del PSC dóna per fet que els imputats poden ser responsables de "delictes de sedició, rebel·lió o malversació de fons públics" que està convençut que no han comès.

Però també des del constitucionalisme s'ha criticat la proposta. El candidat del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat que es demani l'indult per a polítics que "s'han saltat la llei" i que han provocat "la major crisi social, política i econòmica" de Catalunya. I més, quan el país és a les portes, segons ha vaticinat, "d'un canvi que és a tocar", i que Iceta "posa en risc". "Sembla com si volgués aplanar el camí per buscar un pacte amb ERC, com si fos un nostàlgic del tripartit", ha afirmat.