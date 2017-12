Albano Dante Fachin, fins fa unes setmanes secretari general de Podem Catalunya, continua la seva irrupció en campanya a favor de les formacions independentistes. Tot i reiterar que ell no és independentista, té molt clar que a les eleccions del dia 21 optarà per aquesta opció, amb l'argument que "si els partits independentistes no guanyen amb claredat, significarà que guanya Rajoy". Fachin ha entrat en campanya, juntament amb els altres desencantats de Podem que han creat la plataforma Som Alternativa, implicant-se en actes d'ERC i de la CUP. Aquest dijous ha participat en una conversa amb Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, sobre el procés constituent, en què han mostrat discursos coincidents. Un procés constituent que, segons Fachin, no serà possible si no hi ha una "majoria independentista" a les urnes. "Si no hi és, no podré participar en un procés per discrepar del model de sanitat del PDECat o d'ERC, perquè ningú ens preguntarà sobre com el volem, sinó que ens l'imposaran i a sobre ens picaran", ha declarat.

La trobada, que s'ha desenvolupat als Jardins Tete Montoliu de Barcelona, ha servit per defensar la necessitat d'impulsar un procés constituent que vagi "de baix a dalt" i amb una gran participació ciutadana, i perquè Albano Dante Fachin enviés diversos dards dialèctics als Comuns. El procés constituent és un dels assumptes ajornats de la passada legislatura -no va passar d'una comissió d'estudi al Parlament- que ara el bloc independentista torna a posar damunt la taula. Per a Rovira s'ha de fer un procés constituent "absolutament diferent" del que va culminar amb la Constitució espanyola del 1978, és a dir, no pot ser que el facin un grup d'homes tancat en un despatx, segons ha expressat. Per tant, ha de partir d'un ampli procés deliberatiu en què s'impliqui tota la ciutadania -"si no hi incorporem tothom no serà de país", ha subratllat- que culmini amb unes conclusions vinculants i, posteriorment, obrir-ne una fase més institucional.

Segons Fachin, un procés constituent "és una eina que uneix la gent i ha de servir per trobar-nos". Rovira, que ha citat Islàndia, "amb les seves virtuts i defectes", la reforma constitucional irlandesa o la National Conversation que fa uns anys va posar en marxa l'exprimer ministre escocès Alex Salmond com a possibles miralls, ha afirmat "que les institucions han de posar els recursos necessaris i el disseny del procés constituent perquè els protagonistes en siguin els ciutadans". Per a Albano Dante Fachín, un debat constituent "importantíssim" ha de ser, per exemple, "si aquí mana el poble o les empreses. Està claríssim què dirà la gent si li preguntes si vol que mani l'Ibex".

"Esperem que defensar aquest procés constituent no suposi que ens tornin a picar, necessitaran molts més piolins", ha afegit Fachín, que ha recordat el referèndum de l'1 d'octubre i cap al final de la seva intervenció ha enviat diversos missatges als Comuns i a Podemos. "Em fa molta pena que una formació d'esquerres no tingui clar que el que va passar l'1 d'octubre també va contra dels drets socials i de poder posar al centre l'agenda social", ha afirmat. Fachin ha recordat que va compartir espai al Procés Constituent amb Xavier Domènech, el cap de llista de Catalunya en Comú, i Gerardo Pisarello, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, i que ell no s'ha mogut perquè "dèiem que no hi havia res per sobre del que digui la gent de Catalunya". "Amb ells compartim moltíssimes coses, com la necessitar de posar l'agenda social al centre, però un ha de mirar el context polític en el que estem i entenc que en aquesta conjuntura cada vot a Catalunya en Comú ajuda a què surti derrotat el projecte que més mal fa a Mariano Rajoy", ha conclòs.

Acord entre la CUP, Som Alternativa i Procés Constituent

Fachín va estrenar-se en campanya dimarts, en un acte d'ERC celebrat al casinet d'Hostafrancs i l'endemà, dimecres, va debutar en un míting cupaire a Lleida. Hores abans havia presentat la Plataforma x la República, definida com un espai de mobilització i de "consciència política" que aglutina la CUP, el Procés Constituent i Som Alternativa i que comparteix diversos punts.

En concret, defensa que "la independència política és l'estatus organitzatiu necessari per a una relació entre pobles d'igual a igual" i que "qualsevol unió parteix del reconeixement entre iguals"; que cal posar una "agenda social" en "l'impuls de la República"; que cal impulsar la "democràcia directa i participativa" durant el "procés constituent", que alhora ha de ser propulsat "de baix a dalt des del carrer i des del municipalisme"; i que caldrà recórrer a la "desobediència" per fer front al "mur autoritari i conservador del règim del 78". A més a més, rebutja l'aplicació de l'article 155, exigeix l'alliberament de tots els presos vinculats al procés i el restabliment de totes les lleis aprovades pel Parlament que han estat tombades pel Tribunal Constitucional i tinguin per objectiu "avenços en drets i serveis públics de qualitat".

Fins al dia 19, membres de Som Alternativa participaran a diari en actes d'ERC i la CUP. A banda de Fachín, la dirigent més coneguda és Àngels Martínez Castells, també exdiputada de Podem dins el grup de Catalunya Sí Que Es Pot. Aquest divendres, per exemple, l'exsecretari general de Podem compartirà cartell a Mataró amb la cap de llista cupaire a Girona, Natàlia Sànchez, i els dos impulsors de Procés Constituent, Teresa Forcades i Arcadi Oliveres.