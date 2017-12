El Teatre Auditori de Salou. Aquest és l'escenari que ha escollit el Partit Popular per celebrar el seu míting central de campanya, tenint en compte la bona acollida que té la candidatura al municipi del tarragonès, on va guanyar els últims comicis espanyols, i els baixos resultats que hi va obtenir l'independentisme en les passades eleccions del 27 de setembre de 2015. En aquella ocasió Junts pel Sí i la CUP van recollir només el 31,2% del vot. En l'acte d'aquest diumenge -que ha comptat amb uns 150 manifestants a les portes del recinte que reclamaven la llibertat dels presos polítics-, hi han intervingut, completament en castellà, el regidor del PP de Salou i membre de la candidatura, Mario García, el candidat per Tarragona, Alejandro Fernández, el president del PP Català i candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. L'acte ha omplert el recinte, amb capacitat per a 580 persones.



Els parlaments s'han iniciat amb la intervenció del candidat local, Mario García, que ha defensat que el seu partit ha actuat amb "equilibri, prudència i fermesa" per combatre un dels "pitjors" moments de la història catalana a causa del "desafiament" independentista, al que han aconseguit "posar-li fre", segons ha dit. Movent-se cap a l'àmbit local García ha defensat que el model turístic és el motor econòmic del territori català, i ha afirmat en aquesta línia que Salou és "el municipi més europeu de tot Catalunya".

El Mètode Rajoy



El candidat per Tarragona, Alejandro Fernández, ha repassat la trajectòria del PP a la demarcació i ha dit que "Tarragona és un exemple d'estabilitat", on la formació forma part del govern de diverses ciutats grans, incloent-hi la capital, i ha passat per la presidència de la Diputació i la de sis consells comarcals diferents. S'ha marcat com a objectiu a treballar a partir del dia 22 de desembre "avantposar l'interès general a la vanitat pròpia" i per això ha proposat com a millor opció la figura de Xavier García Albiol.

Per tal de treballar els propòsits marcats, ha esbossat el que ha batejat com el "Mètode Rajoy" que ha explicat que està en vigència des del 2012, quan els governs espanyol i català van haver de fer front a l'embat de "la pitjor crisi econòmica dels últims anys". Fernández ha recordat que llavors els dos presidents, Rajoy i Artur Mas, van haver de buscar mètodes de recuperació. I ha narrat que Mas va optar per una "via populista" que es basava en el "Madrid ens roba" i en el plantejament de "l'arcàdia de la independència" que no deixava de ser una drecera, segons ha opinat. Mentrestant, Rajoy va optar per un camí sustentat en "mirar a la cara el problema" i actuar amb "tenacitat", segons ha assegurat Fernández. El candidat ha recalcat que en aquest moment i com a resultat de les decisions del passat, Rajoy és president del govern espanyol i Mas es dedica a fer "feines domèstiques".

El moment de l'inici d'execució del "Pla Rajoy" va coincidir en el temps amb l'aparició de Podemos a l'escena política i Fernández ha aprofitat aquest punt per carregar contra la candidatura liderada per Xavier Domènech, que ha qualificat de "populisme d'esquerres". El candidat per Tarragona, que aquesta passada legislatura havia estat portaveu del grup parlamentari popular al Parlament, ha fet una crida a "restituir la convivència com ho vam fer durant la transició" i ha subratllat que ho faran utilitzant com a eina la llei, ja que no fer-ho seria "imperdonable": "El contrari és la selva, és la tribu", ha afirmat fent un revés a la CUP que havia utilitzat aquesta expressió durant aquesta última legislatura per reivindicar cultures de criança dels infants alternatives.

Les virtuts del 155



El torn de Xavier García Albiol, candidat a la presidència del populars, s'ha centrat en la defensa de l'aplicació de l'article 155 i en situar Rajoy al centre de l'imaginari de la formació conservadora. Albiol ha considerat el president espanyol com "el principal actiu", perquè "ha estat qui ha aplicat el 155 a Catalunya". En aquest sentit ha afegit sobre el president espanyol que és qui "representa la democràcia", mentre que Carles Puigdemont personifica el "fanatisme". "Per això som millors que ells", ha aclamat. Tot plegat ha portat, segons el candidat, cap a "un moment de més tranquil·litat, confiança i assossegament" que permet afrontar el futur immediat amb un "cert optimisme". Sobre el 155 ha afegit que ha estat el que fa possible que "avui els catalans seguim sent espanyols" i els assistents han respost amb crits de "Presidente, presidente".



Albiol ha aprofitat el seu parlament per recordar que cal construir propostes polítiques en el marc de la constitució espanyola. En aquest moment ha posat èmfasi que "qui no respecta l'Estat de Dret ha de pagar les conseqüències" fent esment indirecte als polítics independentistes que han estat empresonats o s'han exiliat. Sobre els mateixos membres del govern català cessat ha ironitzat sobre la seva situació dient que "ara són a la presó i hi seran una temporadeta".

Les xifres i els moviments postelectorals també han tingut un espai en el míting i qui ha vist més retrets ha estat Ciutadans. El candidat popular ha reiterat al públic assistent que votar la formació d'Inés Arrimadas no és el mateix que votar el PP. Albiol ha criticat els taronges per presentar-se com a federalistes, intentar rubricar un pacte de govern amb Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i no ser capaços de donar suport a l'aplicació de l'article 155 fins que "una majoria" no demanava aquesta acció. El candidat ha acabat la seva intervenció fent una crida a la participació, rememorant que la llei electoral, que ha qualificat de "capritxosa" els havia castigat i subratllant que la candidatura s'està jugant el segon diputat a la demarcació "no amb Ciutadans sinó amb Esquerra i la CUP".

L'estabilitat com a marca pròpia



Una de les tòniques de l'acte ha estat la reivindicació de l'estabilitat de la formació, pel que fa a les seves polítiques. Precisament, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha insistit en la seva intervenció que "en els moments difícils, és el PP qui hi és". El cap de l'executiu espanyol ha fet èmfasi que els valors que el seu partit defensa són els correctes, ja que el 100% dels països de la Unió Europea ha donat suport a les seves decisions, segons ha dit. La mesura a la qual s'ha referit amb més insistència ha estat la posada en marxa del 155, un "mecanisme excepcional" perquè també ho era la situació, que ha passat de ser "un fantasma polític" a una "realitat".



Sobre la convocatòria d'eleccions Rajoy ha dit que va ser ell qui les va convocar "perquè altres no s'hi van atrevir". El president del Govern espanyol ha posat com a objectiu dels pròxims comicis poder recuperar "la legalitat", la confiança i el camí per a la recuperació econòmica, ha explicat. En aquest sentit ha apostat per un govern que "compleixi la llei", respecti els valores europeus i tracti els "problemes reals" de la gent.