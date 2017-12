L'independentisme segueix a Bèlgica. Literalment. Part dels manifestants de dijous a Brussel·les han aprofitat la conjuntura -i el llarg aqüeducte de la Constitució i la Puríssima- per fer uns dies de turisme pel plat pays, i les bufandes grogues són aquest divendres un paisatge habitual als canals de Bruges i altres ciutats belgues. Però, turisme a banda, Brussel·les segueix marcant l'actualitat de la campanya del 21D. I no només per als independentistes.

El gens sospitós de sobiranisme Juan Carlos Girauta ha tornat -metafòricament- a la Brussel·les on ja va exercir d'eurodiputat per deslegitimar la xifra de 45.000 manifestants que va donar la policia municipal de la ciutat. En una piulada, l'ara diputat al Congrés de C's, a més de titllar el president Carles Puigdemont de "colpista", ha penjat la foto d'un cotxe patrulla amb una estelada. "Suposo que es van comptar a ells mateixos i a l'extrema dreta flamenca (el gruix de la manifestació)", ha deixat anar.

Estos son los policías belgas que dieron la cifra de manifestantes a favor del golpista Puigdemont. Supongo que se contaron a sí mismos, y también a la extrema derecha flamenca (el grueso de la manifestación). pic.twitter.com/fOxwn4CZUx — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 8 de desembre de 2017

Els manifestants, periodistes i turistes a Brussel·les el dijous no van veure precisament el mateix que Girauta. Sí que van veure la Grand Place presa pels catalans -parlant en les dues llengües oficials del país-, cues per veure el Manneken Pis i restaurants a vessar. I, potser per aquesta massiva afluència de compatriotes a la ciutat que ara és la seva residència, Puigdemont s'ha animat.



"El Parlament que em va elegir no m'ha cessat. Això no ha canviat", ha dit, en roda de premsa -per videoconferència- aquest divendres. I ha afegit: "Si la majoria política no canvia, això no té perquè canviar". És a dir, que Puigdemont vol seguir sent president si hi ha una majoria independentista, encara que la llista més votada sigui la d'ERC. I pressiona perquè així sigui, quan diu que cal "restablir el Gvern que va ser il·lícitament destituït", i que no fer-ho voldria dir "entendre que el 155 segueix en vigor" després del 21D.



ERC i JuntsxCat discuteixen pel president

No opina exactament així ERC. El número 5 de la seva llista, el conseller de Justícia cessat per Rajoy, Carles Mundó, ha reclamat per a ERC la responsabilitat de liderar l'Executiu. Ha donat per fet que Puigdemont i els consellers a Brussel·les serien immediatament empresonats i passarien "molt de temps" a la garjola si tornen a Catalunya. Mundó -que també ha passat per la presó- ha interpretat, en canvi, que el vicepresident Oriol Junqueras en sortirà aviat, i podrà prendre l'acta de diputat, i que és qui té la "màxima legitimitat" per ser president.

Una discussió, la de qui ha de liderar el moviment a partir del 22D, que divideix l'independentisme. Però també en el bàndol constitucionalista es llancen els plats pel cap per qui serà el primus inter pares. I amb més contundència i menys preocupació per mesurar les paraules.

La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest divendres, en un acte a LLeida, que votar Miquel Iceta i el PSC, és una "via indirecta" per allargar el procés independentista que ella vol liquidar. Arrimadas, que durant bona part de la tardor -quan s'especulava amb una prohibició dels partits independentistes o un boicot d'aquests a les eleccions- es veia com ja com a presidenta, veu ara com els socialistes catalans resorgeixen de les seves cendres de la mà d'Iceta i empaiten C's a les enquestes. I els ataca. "Sembla que vol reeditar el tripartit amb ERC, igual que els Comuns", ha vaticinat.

Brussel·les no fa cas de Madrid amb l'euroordre

També per Lleida ha passat aquest divendres Mariano Rajoy, que ha assegurat que l'únic "vot útil" -del constitucionalisme o l'espanyolisme, s'entén- és el vot al PP. Però Rajoy, tot i que físicament a Catalunya, deuria tenir el cap a Brussel·les. I és que la comissària europea de Justícia, Vera Jourova, ha rebutjat de ple la pretensió del Govern espanyol de revisar el mecanisme de les euroordres de detenció i ampliar-ne la llista de delictes (presumptes) que comporten extradició automàtica. Una petició que havia fet el ministre Rafael Catalá, òbviament amb el precedent de l'euroordre de detenció a Puigdemont, posteriorment retirada. "No veiem cap necessitat de canviar aquest funcionament", ha sentenciat Jourova, en unes paraules molt aplaudides des del sobiranisme.

Mentrestant, part de l'independentisme no es refia gens ni mica ni de Rajoy ni de l'aparell de l'Estat. Concretament, no se'n refia de cara al recompte del 21D. Per això l'ANC, els Comités de Defensa de la República (CDR) i la CUP han impulsat una campanya, 'Tu votes, tu comptes', per posar un apoderat en cada taula electoral que enviï als resultats a un centre de dades propi, i poder d'aquesta forma dur a terme un recompte paral·lel. "Hi ha menys garanties per al 21D que per a l'1-O", ha assegurat la número 4 de la CUP per Barcelona, Maria Ballester, en la presentació de la iniciativa.