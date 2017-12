Bany de realitat per als partits sobiranistes. Després de dies d'enconades disputes internes, al voltant de si el proper president de la Generalitat –en cas de majoria independentista– ha de ser Puigdemont, Junqueras o una tercera persona, i amb les enquestes situant ERC i JuntsxCat tècnicament empatats, els aparells de l'Estat han tornat a posar la campanya electoral en context. En poques hores, dos fets. De bon matí, les obres d'art de Sixena, que es disputaven Catalunya i l'Aragó en un plet d'anys, han iniciat el seu camí cap a terres aragoneses en compliment d'una sentència judicial, però també per decisió de la Generalitat intervinguda pel Govern del PP. I a la tarda, el Tribunal Suprem ha ampliat les investigacions per rebel·lió a polítics sobiranistes més enllà dels membres del Govern cessats i ja encausats. Dos fets que han posat una pausa a les picabarelles entre sobiranistes, de forma que els candidats del bloc independentista s'han centrat aquest dilluns a carregar contra el que consideren l'adversari comú, el bloc constitucionalista. I a presentar-lo justament com un bloc.

Així ho ha fet el president Puigdemont en un míting a Tortosa –però des de Bèlgica, per videoconferència–, quan s'ha dirigit als "senyors Iceta, Arrimadas i Albiol" i al "tripartit del 155" com un tot. "No els permetrem que deixin les lleixes de l'esperança dels catalans buides i arrasades, com han fet avui amb el Museu de Lleida", ha afirmat. A la vegada, Puigdemont ha assegurat que, en cas de victòria a les urnes dels partits constitucionalistes, dirigents de totes les formacions independentistes acabaran "empresonats", en referència a la decisió del Suprem.



"Ho faran si els deixem. Si no anem a votar el 21 de desembre, si guanyen, esperen que les urnes els donin aquest permís", ha afegit, referint-se a aquest "tripartit del 155".

No pactar amb "carcellers"

A pocs quilòmetres, des de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), el diputat al Congrés d'ERC Gabriel Rufián ha rebutjat qualsevol possible pacte de govern que inclogui el PSC després del 21D. "A ERC no pactem amb carcellers ni amb espoliadors", ha dit, igualment en referència als dos grans fets de la jornada. Rufián ha fet aquest posicionament després de dies en què dirigents de la seva formació flirtejaven amb la idea d'una aliança postelectoral d'esquerres que inclogués els Comuns – que els propis Comuns han reiterat al matí, amb una llista de cinc "claus" per formar govern–.



Rufián també ha tingut paraules per a C's, a qui ha definit com "el front nacional taronja" o "la falange taronja del PP". I en el mateix acte, el conseller cessat Raül Romeva ha emulat Puigdemont quan s'ha dirigit als votants "que dubten" per dir-los que "el bloc del 155 no dubta a destruir la unitat i la cohesió social" de Catalunya.

Més al seu aire ha anat la tercera força independentista, la CUP, que sí s'ha dirigit al seus aliats-rivals del camp sobiranista. Sobre ERC, el seu candidat número 5 per Barcelona, Jordi Salvia, ha desitjat que les paraules del dia anterior de la número 2 republicana, Marta Rovira, sobre un retorn a la via unilateral si es fa impossible una negociació amb l'Estat, no sigui només "electoralisme". Però el propi Salvia ha insistit també en el discurs de blocs, quan s'ha referit al retorn de les obres de Sixena com a exemple que Catalunya està intervinguda per una "administració colpista", i que cal "derrotar-la" el 21D.

Les forces constitucionalistes, per la seva banda, no han escatimat els retrets als independentistes. Però tampoc als rivals del seu particular bloc. Així, la cap de llista de C's, Inés Arrimadas, ha afirmat, en un acte a Cornellà del Besòs, que, contra la afirmació que "Espanya ens roba", qui "roba" als catalans no són "els nostres familiars d'Andalusia o Extremadura", sinó "els polítics corruptes". "Els d'aquí i els d'allà", ha precisat, en una al·lusió tàcita que no necessitava especificar noms.

Albiol 'dissenteix' de Rajoy

Per part del PP, el president del partit i del Govern central, Mariano Rajoy –a punt de desembarcar a Catalunya en la part final de la campanya–, ha respost a la crida del dia anterior del líder estatal de C's, Albert Rivera, que havia demanat concentrar el vot dels partidaris de la unitat d'Espanya en Arrimadas. Rajoy ha assegurat, en canvi, que el "vot útil" el 21D és per al seu candidat, Xavier García Albiol. I aquest no ha semblat donar-li la raó, quan s'ha mostrat disposat a integrar un hipotètic Govern constitucionalista en una posició subordinada. "M'agradaria ser vicepresident de la Generalitat amb Miquel Iceta o amb Inés Arrimadas de president. Em porto bé amb tots dos", ha dit als micròfons de RAC1.

I encara un nou símptoma d'aquesta renovada unitat independentista. L'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, participarà aquesta setmana almenys en dos actes electorals de partits independentistes. Partits, en plural: dimarts, amb ERC, i diumenge, amb la CUP.