Amb una gran pancarta en què es podia llegir Espanya no es rendeix, banderes rojigualdas i corejant consignes com "No ens enganyen, Catalunya és Espanya!" o "Puigdemont, a la presó!", un petit grup d'ultres -entre 15 i 20 persones- del grup neonazi Hogar Social han irromput en l'acte que ERC ha celebrat aquest dimarts davant de la presó d'Estremera (Madrid), on continua empresonat el seu candidat per al 21D, el vicepresident de la Generalitat cessat Oriol Junqueras.



En l'acte hi han estat presents els principals dirigents de la formació: Marta Rovira, número dos d'ERC per Barcelona, i cridada a ocupar la presidència de la Generalitat si finalment guanya el seu partit i Oriol Junqueras segueix a la presó; el diputat al Congrés Joan Tardà, o Raül Romeva , conseller cessat després de l'aplicació de l'article 155, i que va passar 32 dies en aquesta mateixa presó d'Estremera, així com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Els ultres, vigilats per diversos guàrdies civils, han fet acte de presència just quan començaven les declaracions dels candidats de la llista republicana -Marta Rovira, Raül Romeva, Ernest Maragall (MES) i Toni Castellà (Demòcrates). Els agents han evitat que els ultres es poguessin situar a prop dels dirigents d'ERC, als quals han proferit crits i insults per intentar que no se sentissin les seves paraules, però finalment l'acte s'ha celebrat, tot i que amb dificultats.



A la conclusió de l'acte, els dirigents independentistes han abandonat l'indret en autobús.

Abans, Rovira ha denunciat, un cop més, que el líder del seu partit, Oriol Junqueras, romangui empresonat sense judici, i ha demanat "més democràcia" per resoldre els conflictes mitjançant el diàleg.



"Volem dir ben fort i clar que està empresonat per les seves idees polítiques, les quals no només no són respectades sinó que són perseguides, i també que és a la presó perquè saben que és el millor candidat per liderar la Catalunya del futur".

Junqueras i ERC, ha afegit Rovira, "defensem una Catalunya en la qual hi caben totes les idees polítiques en democràcia, ja que és el pluralisme el que ha de permetre que s'expressin totes les idees en condicions de normalitat i a les urnes".

Segons Marta Rovira, que estava acompanyada dels principals candidats d'ERC a les quatre circumscripcions catalanes, "alguns han intentat impedir que féssim una campanya normal, però no ho han aconseguit, i si hi ha una cosa que vam evidenciar en els nostres actes és que volem construir una Catalunya plural des de la diversitat ".



"No volem uniformar ningú, no ens agrada que hi hagi persones com l'exministre del PSOE Josep Borrell que vulguin fer-ho, que vulguin 'desinfectar' Catalunya de determinades idees, i tampoc ens agrada que es dictin sentències judicials en funció del que un pensa i defensa ".

"El nostre objectiu és construir una Catalunya on hi càpiga tothom, al marge de les seves idees, i defensem la via democràtica i la negociació, cosa que a nosaltres ens sembla que l'Estat espanyol hauria de tenir en compte", ha dit Rovira.



Després d'assegurar que "amb més democràcia hi guanyem tots", Marta Rovira ha dit sobre el líder d'ERC que "Junqueras és un home bo, un home honest que ha defensat el que creu que és millor per a tots els ciutadans de Catalunya".