Ciutadans tindrà finalment 36 diputats. La formació taronja perd un diputat per la circumscripció de Tarragona en favor del PP, després de realitzat el recompte del vot exterior, aquest diumenge. D'aquesta forma, el portaveu popular en la passada legislatura, Alejandro Fernández, aconsegueix repetir a la Cambra.

En el recompte de la nit electoral, Ciutadans s'havia adjudicat el darrer escó de Tarragona per només 13 vots d'avantatge respecte al PP. Amb tot, falta encara el recompte definitiu, per la qual cosa no és descartable alguna altra modificació de darrera hora en la composició definitiva del Parlament.

També aquest diumenge, el president d'Òmnium Cultutal, Jordi Cuixart, ha demanat "sentir d'Estat" als líders independentistes. En una carta des de la presó de Soto del Real, que ha publicat La Vanguardia, Cuixart valora el resultat de les eleccions de dijous afirmant que "amb una participació rècord, la majoria abrumadora del sobiranisme demana actuar amb més generositat i sentit d'Estat que mai".



La presa de posició de Cuixart arriba en un moment en què les dues principals formacions independentistes, JuntsxCat i ERC, mantenen els seus dubtes sobre la formació de Govern, davant de la dificultat per restituir a la presidència Carles Puigdemont, a Brussel·les, que amb tota probabilitat seria detingut si entrés en territori espanyol per assistir al debat d'investidura. En aquest sentit, els republicans han pressionat en les darreres hores a Puigdemont perquè aclareixi quines són les seves intencions.