L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) compta des d'aquest dissabte amb la professora d'Economia Elisenda Paluzie com a nova presidenta. El secretariat de l'entitat sobiranista l'ha triat amb 71 vots a favor i dos en blanc.



La renovació de la cúpula de la ANC s'ha debatut en una reunió a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), a la qual han assistit 73 dels 77 membres del nou secretariat, elegit pels afiliats en una consulta celebrada dissabte passat.

En declaracions a la premsa després de la seva elecció, Paluzie, que va ser la membre del secretariat que més vots va obtenir entre els afiliats ha afirmat que a l'entitat s'està "reafirmant", de tal manera que, poden fer front a la repressió judicial amb tants relleus com sigui necessari. "Per cada cap que tallin, sortirà una altre de nou", ha dit en evident referència al seu predecessor en el càrrec, Jordi Sànchez, que es troba a la presó per decisió del jutge del Tribunal Suprem i del jutge que instrueix la causa contra l'independentisme.

Després de la seva victòria, Elisenda Paluzie, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona (UB), ha afirmat que sentia la "responsabilitat" de donar aquest pas després que diversos membres de l'entitat l'hi hagin demanat.



"Avui el que hem demostrat aquí és que ja poden amenaçar, represaliar i escapçar-nos que, per cadascun que escapcin, sortirà un altre cap", ha assenyalat Paluzie als mitjans de comunicació després de la votació, realitzada en el Teatre-Auditori de Sant Cugat.

"No tenim por, estem defensant els nostres drets, el nostre benestar i la llibertat del nostre poble, i treballarem sense descans fins a aconseguir aquest objectiu", ha afirmat la nova presidenta de l'ANC.



La dirigent sobiranista que substitueix a Jordi Sànchez al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana també ha destacat que el moment que viu aquesta entitat no és el mateix que el dels seus inicis i que els reptes als quals s'enfronta són més grans.

Ha afirmat així mateix que ja no és moment d'organitzar concentracions amb participacions rècord i de mostrar "coreografies al món", sinó de concentrar-se "en la defensa de la llibertat del poble català".



El nou vicepresident es Pep Cruanyes, que ha estat escollit per 66 vots a favor i 7 en blanc.



En la mateixa reunió també ha estat elegit el nou tresorer, càrrec que assumeix Joaquim Arnau, fins ara coordinador de gestió econòmica.

Nascuda a Barcelona el 1969, Elisenda Paluzie Hernández és economista i professora titular d'Economia de la UB des del 2001, a més de directora del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) d'aquest centre universitari.



Paluzie compta amb un màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per la universitat de Yale i és doctora en Economia per la Universitat de Barcelona.